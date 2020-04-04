Mekruh Nedir? Mekruh Değildir Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mekruhluk Ne Anlama Gelir?

Mekruh kelime anlamıyla; hoş görülmeyen, çirkin, yakışık almayan demektir. Arapça kökenlidir. Genellikle dini konularda bu terim ön plana çıkar. Müslümanlar için söylenmemesi, yenilmemesi, içilmemesi veya yapılmaması gereken durumlar için kullanılır.



Mekruhun Dini Anlamı



İslam dininin, Müslümanlara yüklediği, uyması gereken eylemlerden biri de mekruhtur. Kerahet sözcüğünden türemiştir. Kerahet; istememek, hoşlanmamak ve çirkin görmek anlamına geliyor. Mekrûh ise; istenmeyen, hoşa gitmeyen, çirkin iş anlamına geliyor.



Mekruh Değildir Ne Demektir?



Yapılacak herhangi bir işin veya eylemin dini yönden sakıncası yoktur demektir. Mekruh, sakıncalı durumlar için kullanıldığından, mekruh olmayan bir fiil, helal veya mübah sınıfına giriyor.



TDK'ya Göre Mekruhluk Ne Anlama Gelir?



TDK sözlüğü, mekruh sözcüğünü hem din bilgisi hem de sözlük anlamı bakımından ele almış. Din bilgisi anlamına göre; “İslam dininde, dinî bakımdan yasaklanmadığı hâlde yapılmaması istenen” şeklinde açıklanmış. Sözlük anlamına göre; “İğrenç, tiksindirici” olarak açıklanmış.