Meleklerin Özellikleri Ve Görevleri Nelerdir? Kuranda Melekler İle İlgili Ayetler Hangileridir?



4 büyük melek dışında farklı özelliklere sahip birçok melek bulunmaktadır. Bu meleklerin isimleri, Kiramen Kitaben melekleri, El-Müheymin, Münker ve Nekir'dir.



Meleklerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?



1- Cebrail:



Diğer isimleri Ruhülkudüs ve Cibril'dir. Bazı kaynaklarda Namus-ı Ekber olarak da geçen Cebrail'in görevi Allah'ın emirlerini vahiy yoluyla resullere getirmektir. Birçok kaynakta Hz. Muhammed'e namaz kılmayı öğrettiği yazılıdır. Birçok farklı varlığın şekline girebilen Cebrail, Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde Ruh olarak geçer.



2- İsrafil:



Kıyamet gününde sur borusunu üfleyecek olan melektir. Sur borusunu ilk üflediğinde dünyadaki tüm insanlar ölecek, ikinci üflediğinde ise o zamana kadar yaratılmış olan herkes dirilip Allah'ın huzurunda toplanacaktır. Kuran'da ''çağıran, davet eden'' anlamına gelen Münadi ismiyle geçer.



3- Mikail:



Yağmur, kar ve fırtına başta olmak üzere tüm doğa olaylarından sorumlu olan melektir.



4- Azrail:



Ölüm meleğidir. Kuranda Azrail adı geçmez. Vazifesi insanların canını almak olan birçok melek vardır. Kuranda melekü'l mevt olarak geçer. Kafir ve münafıkların ölüm anında korkutucu biçimlerde göründüklerine inanılır.



Kuranda Melekler ile İlgili Ayetler Nelerdir?



Bakara Suresi 30. Ayet:



Rabbin huzurundaki meleklere ''Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım'' dediğinde melekler: ''Biz seni tespih ve hamd ederken orada bozgunculuk çıkarıp kan dökecek birini mi yaratacaksın?'' diye sordu. Rabbin de onlara ''Ben sizin bilmediklerinizi bilirim'' dedi.



Ali İmran Suresi 18. Ayet:



Melekler ve takva yolundan ayrılmayanlar Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O Hakim ve Azizdir.



Meleklerin Ortak Özellikleri Nelerdir?



Meleklerin ortak özelliği bir iradeye sahip olmamalarıdır. Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirirler. Herhangi bir şeye ihtiyaç duymazlar. İnsanlardaki gibi yorulma, uyuma ve acıkma gibi gereksinimleri yoktur.



Diğer Meleklerin Görevleri Nelerdir?



1- Münker ve Nekir:



Sorgu melekleridir. Berzah alemi olarak da bilinen kabir aleminde insanlara Allah, Hz Muhammed ve İslam hakkında sorular soracaklarına inanılır. Münker ve Nekir'in isimleri Kuran-ı Kerim'de geçmez.



2- Kiramen Katibin:



Yazıcı melekler olarak da bilinirler. Sağ taraftaki meleğin görevi sevapları, soldaki meleğin görevi ise günahları yazmaktır.