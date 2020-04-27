Mete İsminin Anlamı Nedir? Mete Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Bebeğine isim düşünen anne ve babalar bu isimler hakkında bazı araştırmalar yapmaktadır. İsmin kelime manası, Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan açıklaması ve Kur’an’da yer alıp almaması ebeveynlerin en dikkat ettiği unsurlardır.



Mete Ne Demek?



Türkçe dil kökenine sahip Mete ismi, Büyük Hun İmparatoru ile ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra ismin kelime manası ise “topraktan yapılmış ibrik” anlamı taşımaktadır. Mete’nin kelime anlamı dışında, çocuğun karakteri üzerine olan etkisi de oldukça merak edilmektedir.



Mete ismine sahip insanlar, durgun bir yaşam tarzından hoşlanmazlar ve sürekli yer değiştirmek isterler. Bu kişilerin özgürlükçü düşünce tarzları işlerine de yansımaktadır. Bu nedenle kendi işlerini kurma ve patronluk yapma eğilimi taşırlar. Mete ismine sahip insanların kendi ayakları üzerinde durma isteği oldukça baskındır. Bu sebeple de erken yaşta kendi başlarına yaşamak isteyebilirler.



Mete İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Mete, Kuran-ı Kerim’de yer almayan bir sözcüktür. Ancak bu ismin çocuklara verilmesinde dini açıdan bir engel bulunmamaktadır. Bu isim yanına ek alarak Metehan şeklinde de kullanılabilmektedir.