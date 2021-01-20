Peygamber Efendimizin İsimleri Ve Anlamları: Hz. Muhammed'in (Sav) Kaç Tane İsmi Vardır?

Hz. Muhammed'in yüzlerce ismi vardır. Bu isimlerden yaklaşık 80 tanesi Kuran'ı Kerim'de geçer.

Hz. Muhammed'in Kaç Tane İsmi Vardır?

Peygamberimizin 300'e yakın ismi vardır. Bu isimler arasında en bilinen övülen, methedilen anlamına gelen Ahmet'tir

Peygamber Efendimizin İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

1- Halim: Yumuşak başlı, sakin, meseleleri zor kullanarak değil tatlı dille çözmeye çalışan kişilere Halim denir. ''Hilm'' kökünden türemiş olan Hilm, peygamber efendimizin Ahmet'ten sonra en çok bilinen isimlerinden biridir.

2- Ahsen: Parmakla gösterilecek kadar güzel olan demektir.

3- Beşir: Müjde getiren demektir. Furkan Suresinin 50. ayetinde Hz. Muhammed'in insanlara bir uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderildiği yazar.

4- Gani: Kelimenin sözlük anlamı zengindir. Bu kelime Hz. Muhammed'in ismi olarak kullanıldığında maddi değil ruhsal zenginlik vurgulanır. Zira peygamberimiz yaşamı boyunca fakir bir yaşam sürmüş, dünya malına tamah etmemiştir.

5- Masum: Hz. Muhammed hayayı boyunca tek bir günah işlememiştir. Bu nedenle kendisine masum ismi verilmiştir.

6- Mücteba: Mücteba kelimesinin sözlük anlamı seçilmiştir. O da diğer peygamber gibi kavminin arasından seçilmiş ve Allah'ın elçisi olarak görevlendirilmiştir.

7- Müşavir: Danışılan, kendisinden fikir alınan kişi demektir. Hz. Muhammed insanlar arasındaki her davada hakkaniyetli davranmış ve adaleti gözetmiştir. Bu nedenle sadece Müslümanlar değil Yahudiler ve Hristiyanlar bile birçok meselenin çözümü için ona danışmıştır.

8- Nebi ve Resul: Nebi, Allah'ın emirlerini kullara tebliğ eden demektir. Kendisine kitap indirilen peygamberlere ise Resul denir. Diğer resuller Hz. İsa, Hz. Davut ve Hz. Musa'dır.

9- Sabir: Esmaül Hüsna'da da yer alan Sabir ismi, tüm güçlüklere karşı dayanan, çok sabırlı demektir. Peygamberimiz, Mekkeli müşriklerin birçok alayına ve eziyetine karşı sabırlı davranmıştır.

10- Veli: Gerçek dost, yaren, arkadaş demektir. Hz. Muhammed, tüm müminlerin velisidir.

Hz. Muhammed'in Az Bilinen İsimleri

1- Zahid: Dünyaya yüz çeviren.

2- Razi: Başına ne gelirse gelsin razı olan, Allah'a şükreden.

3- Nezir: İnsanlara cehennemi hatırlatan, uyaran.

4- Muslih: Karışıklık çıkaranları ıslah eden, düzen getiren.

Hz. Muhammed'in Künyesi

Hz. Muhammed'in ''Kasım'ın Babası'' manasına gelen Ebu'l Kasım'dır.