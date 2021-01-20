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    20.01.2021 - 16:53 |

    Peygamber İsimleri Ve Anlamları: Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?

    Kuran-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmektedir. Adı en çok geçen peygamberler sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. Yusuf ve Hz. İsa'dır. Buna karşın birçok hadise göre Allah 24 bin peygamber göndermiştir. Bu sayı bazı kaynaklarda 224 bin olarak geçer. Kuran'da geçen peygamber isimleri ve anlamları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Peygamberlerin bir diğer adı da nebidir. Kendisine kitap indirilmiş peygamberlere ise resul denir. Dinimize göre resuller Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davut ve Hz. İsa'dır.

    Peygamber İsimleri ve Anlamları

    Hz. Muhammed: Övgüye yarışır, methedilmeye layık.
    Hz. Adem: Yokluk. (Allah'ın ilk insanı yokluktan yarattığına delalettir.)
    Hz. İdris: İlim sahibi, alim zat.
    Hz. Yusuf: Ağlayan, ah eden, Allah'a sığınan.
    Hz. Musa: Bir görevi yerine getirmek üzere vazifelendirilen.
    Hz. Yunus: Bir balık adı.
    Hz. Zekeriya: Allah unutmadı.
    Hz. İshak: Gülmek, tebessüm etmek.
    Hz. Zülküf: Ulu, yüce, âli, makam sahibi.
    Hz. Eyüp: Üzüntü içerisinde olan, ağlayan.
    Hz. Hud: Büyüklük, saygı, hürmet gösteren.
    Hz. İbrahim: Halkını düşmanlara karşı gözeten, korucu, hami.
    Hz. Süleyman: Sakin, sebatkar, sabırlı.

    Not: Kuran'da adı geçen bazı peygamberlerin isimleri kabile ve yer adlarıdır. Özel isim oldukları için sözlüklerde tam karşılığı bulunmamaktadır.

    Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?

    Hz. Muhammed
    Hz. Adem
    Hz. Idris
    Hz. Lut
    Hz. Yusuf
    Hz. Yakup
    Hz. Musa
    Hz. Yunus
    Hz. Zekeriya
    Hz Elyesa
    Hz. İlyas
    Hz. İsa
    Hz. Nuh
    Hz. İshak
    Hz. İbrahim
    Hz. Nuh
    Hz. Hûd
    Hz. Salih
    Hz. İbrahim
    Hz. Şuayb
    Hz. Harun
    Hz. Davud
    Hz. Yahya
    Hz. Süleyman
    Hz Eyüp
    Hz. Zülküf
    Hz. Yahya

    Peygamberlerin Diğer İsimleri Nelerdir?

    1- Hz. Muhammed: Habibullah

    Habibullah, Allah'ın dostu, Allah'ın sevdiği ve gözettiği kul demektir.

    2- Hz. Musa: Kelimullah

    Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi demektir.

    3- Hz. Nuh: Neciyullah

    Ne olursa olsun vazgeçmeyen, her daim Allah yolunda mücadele eden demektir.

    4- Hz İsa: Kelimetullah

    Sözlük anlamı Allah'ın ruhu demektir. Kelime sözcüğünün kökeni Logos'dan gelir. Logos kelimesi ise ruh anlamına geldiği için Hz. İsa'ya Kelimetullah denir.

    5- Hz. İbrahim: Halilullah

    Allah'ın güvendiği ve razı olduğu kul anlamına gelir.

    6- Hz. Adem: Safiyullah:

    Temiz, arındırılmış, nurlu demektir.

    Ülü'l Azm Peygamberlerinin İsimleri Nelerdir?

    Ülü'l Azm, dini tebliğ ederken azmeden, sabır ve sebat sahibi olan peygamberlere verilen isimdir. Ahkaf Suresinin 35. ayetine göre Ülü'l Azm peygamberleri sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Musa.

     

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