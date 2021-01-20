Peygamber İsimleri Ve Anlamları: Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?
Kuran-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmektedir. Adı en çok geçen peygamberler sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. Yusuf ve Hz. İsa'dır. Buna karşın birçok hadise göre Allah 24 bin peygamber göndermiştir. Bu sayı bazı kaynaklarda 224 bin olarak geçer. Kuran'da geçen peygamber isimleri ve anlamları nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Peygamberlerin bir diğer adı da nebidir. Kendisine kitap indirilmiş peygamberlere ise resul denir. Dinimize göre resuller Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davut ve Hz. İsa'dır.
Peygamber İsimleri ve Anlamları
Hz. Muhammed: Övgüye yarışır, methedilmeye layık.
Hz. Adem: Yokluk. (Allah'ın ilk insanı yokluktan yarattığına delalettir.)
Hz. İdris: İlim sahibi, alim zat.
Hz. Yusuf: Ağlayan, ah eden, Allah'a sığınan.
Hz. Musa: Bir görevi yerine getirmek üzere vazifelendirilen.
Hz. Yunus: Bir balık adı.
Hz. Zekeriya: Allah unutmadı.
Hz. İshak: Gülmek, tebessüm etmek.
Hz. Zülküf: Ulu, yüce, âli, makam sahibi.
Hz. Eyüp: Üzüntü içerisinde olan, ağlayan.
Hz. Hud: Büyüklük, saygı, hürmet gösteren.
Hz. İbrahim: Halkını düşmanlara karşı gözeten, korucu, hami.
Hz. Süleyman: Sakin, sebatkar, sabırlı.
Not: Kuran'da adı geçen bazı peygamberlerin isimleri kabile ve yer adlarıdır. Özel isim oldukları için sözlüklerde tam karşılığı bulunmamaktadır.
Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?
Hz. Muhammed
Hz. Adem
Hz. Idris
Hz. Lut
Hz. Yusuf
Hz. Yakup
Hz. Musa
Hz. Yunus
Hz. Zekeriya
Hz Elyesa
Hz. İlyas
Hz. İsa
Hz. Nuh
Hz. İshak
Hz. İbrahim
Hz. Nuh
Hz. Hûd
Hz. Salih
Hz. İbrahim
Hz. Şuayb
Hz. Harun
Hz. Davud
Hz. Yahya
Hz. Süleyman
Hz Eyüp
Hz. Zülküf
Hz. Yahya
Peygamberlerin Diğer İsimleri Nelerdir?
1- Hz. Muhammed: Habibullah
Habibullah, Allah'ın dostu, Allah'ın sevdiği ve gözettiği kul demektir.
2- Hz. Musa: Kelimullah
Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi demektir.
3- Hz. Nuh: Neciyullah
Ne olursa olsun vazgeçmeyen, her daim Allah yolunda mücadele eden demektir.
4- Hz İsa: Kelimetullah
Sözlük anlamı Allah'ın ruhu demektir. Kelime sözcüğünün kökeni Logos'dan gelir. Logos kelimesi ise ruh anlamına geldiği için Hz. İsa'ya Kelimetullah denir.
5- Hz. İbrahim: Halilullah
Allah'ın güvendiği ve razı olduğu kul anlamına gelir.
6- Hz. Adem: Safiyullah:
Temiz, arındırılmış, nurlu demektir.
Ülü'l Azm Peygamberlerinin İsimleri Nelerdir?
Ülü'l Azm, dini tebliğ ederken azmeden, sabır ve sebat sahibi olan peygamberlere verilen isimdir. Ahkaf Suresinin 35. ayetine göre Ülü'l Azm peygamberleri sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Musa.