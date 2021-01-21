Hz. Muhammed' 50 yaşına kadar, aynı zamanda ilk Müslümanlardan olan Hz. Hatice ile evli kalmıştır. O dönemde çok eşlilik yaygın olmasına rağmen, peygamber efendimiz, herkesten farklı olarak tek eşli bir yaşam sürmüştür.

Peygamberimizin Eşleri Kimlerdir, İsimleri Nelerdir?

1- Hz. Hatice: (Hatice Bint Hüveylid)

Peygamberimizin ilk eşidir. Hz. Muhammed evlendiğinde 25, Hz. Hatice ise 40 yaşındaydı. Hira dağında iken peygamber efendimize ilk kez vahiy geldiğinde, Hz. Muhammed, Hz. Hatice'nin yanına gitmiş ve yaşadıklarını eşine anlatmıştır. Hz. Hatice ise peygamber efendimize, gördüğünün bir cin değil melek olduğunu söyleyerek kendisini teskin etmiştir.

Evliliklerinden olan çocukları ve isimleri:

Kasım, Ümmü Gülsüm, Abdullah, Fatıma, Rukiye ve Zeynep.

2- Hz. Aişe:

İlk halife olan Hz. Ebu Bekir'in kızıdır. Hz. Aişe, tıpkı Hz. Hatice gibi, İslam'ın yayılmasında etkili olmuştur. Fıkıh ve hadis alanında birçok çalışması bulunan Hz. Aişe, 678 yılında Medine'de vefat etmiştir.

3- Zeynep binti Huzeyme

Eşini Bedir Savaşında kaybeden Zeynep binti Huzeyme, peygamber efendimizin eşlerinden biridir.

4- Ümmü Habîbe:

Ebu Süfyan'ın kızı, Muaviye'nin kız kardeşidir. Çok şefkatli bir kadın olan Ümmü Habibe, Müminlerin Anası olarak da bilinir.

5- Sevde binti Zem’a

Hz. Hatice'den sonra İslamiyet'i seçen ve Müslüman olan ikinci kadındır.

Peygamberimizin diğer eşlerinin isimleri: Cüveyriye binti Hâris, Mâriyetü’l-Kıbtiyye, Hz. Zeyneb, Meymûne binti Hâris ve Safiyye binti Huyey.

Peygamber Evliliklerinin Sebepleri Nelerdir?

Peygamber efendimizin evliliklerini doğru tespit ve tahkik edebilmek için dönemin şartlarını bilmek gerekir. O dönem dul kalan ve yardıma muhtaç olan kadınları himaye altına alabilmek için evlilik şarttı. Bu zorunluluk, Hz. Muhammed'in birçok kadınla evlenmesinin temel nedenidir.

Hz. Muhammed'in Evliliklerindeki Hikmetler

Hz. Muhammed'in söylediği her sözde ve yaptığı her şeyde bir hikmet ve fazilet vardır. Yüce gönüllü ve merhametli bir insan olan peygamber efendimizin evliliklerindeki hikmet, mazluma yardım etmek ve muhtaç durumda olan kişileri ortada bırakmamaktır.

İslam'da Evliliğin ve Aile Hayatının Önemi

Dinimiz, her zaman evliliği ve aile hayatını özendirmiştir. Bu nedenle ailelerin dağılmasına sebep olan zina en büyük günahlardan biridir.