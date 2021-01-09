Ramazan ayının habercisi Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan ayı bu yıl hangi tarihlere denk geliyor?

Üç aylar ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılına girilmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konu başlıkları arasında Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak da bilinen Mübarek üç aylar ne zaman başlayacak sorusu geliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerisinde barındıran Üç ayların ilki Recep ayı olarak biliniyor. Recep ayı bu yıl 13 Şubat tarihinde başlayacak. Peki 2021 Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek üç aylar bu yıl 13 Şubat tarihinde başlayacak. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar içerisinde Regaip, Miraç Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli gün ve geceleri de içerisinde barındırıyor.

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan 2021 - 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan bayramı 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek