Rumi Takvim Nedir? Rumi Takvimi Hesaplama (Miladiye Çevirme) Nasıl Yapılır?

Rumi takvim 13 Mart 1840 uygulanmaya başlanmıştır. Uzun bir süre kullanıldıktan sonra miladi takvime geçilmiştir. Eski dönemde ki tarihleri anlayabilmek için Rumi takvim bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Rumi Takvim Nedir?

Hicreti başlangıç olarak kabul edilen Rumi takvim 1840 hicri takvime göre 1256 yılında uygulamaya geçmiştir. Prensip olarak dünyanın güneş etrafında dolanma süresine bağlıdır. Rumi takvim mart ayı ile başlamaktadır. 1 Mart 1256 Cuma günü Rumi takvimin yılbaşı olarak belirlenmiştir. Miladi takvime geçilene kadar Rumi ve Hicri takvim bir arada kullanılmıştır.

Rumi Takvimi Hesaplama (Miladiye Çevirme) Nasıl Yapılır?

Miladi takvimden önceki dönemleri ve ayları öğrenebilmek için Rumi takvim hesaplamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Rumi takvim hesabı yapan birçok bilgisayar programı da olsa da kendinizde kolaylıkla bunun hesabını yapabilirsiniz. Miladi tarihten 584 yıl çıkarırsanız Rumi takvim yılını bulabilirsiniz. Rumi takvimden miladi takvime bir çeviri yapılmak isteniyorsa Rumi takvim yılına 13 gün 584 yıl eklenmesi doğru sonucu verecektir.

Rumi Takvim Özellikleri

Rumi takvim, iki mevsimden oluşmaktadır. 8 Kasımdan 5 Mayısa kadar kış, 6 Mayıstan 7 Kasıma kadar yaz olarak kabul edilir. Rumi takvime göre aylar bu şekilde adlandırılmıştır;

Ocak- zemheri

Şubat-gücük

Mart- mart

Nisan- Abrul

Mayıs- Mayıs

Haziran- Kiraz

Temmuz- Ocak

Ağustos- Ağustos

Eylül- İlk güz

Ekim- Orta güz

Kasım- Songüz

Aralık- Karakış

Ay isimlerinin değişkenlik göstermesinin yanında ayların başlangıç tarihide değişmektedir. Ay başlangıcı olarak miladi takvime göre ayın 14’ü kullanılmaktadır. Rumi takvimde cemreler Gücük ayının 7, 14 ve 21’nde düşmektedir. Miladi takvimde 20, 27 Şubatta ve 6 Martta düşmektedir.

Rumi Takvim Geçmişi

Rumi takvim, Osmanlı devletinde hicri takvim ile birlikte kullanılmıştır. Tanzimat döneminden sonra Rumi takvim kullanılmaya başlanmış. Hicri takvim ay yılına göre uyarlandığından Rumi takvimle arasında her yıl 11 gün açılmaktaydı. Miladi takvim ve Rumi takvim güneş yılına dayalı takvimler olduğu için aralarında 13 günlük fark olsa da bu fark hep sabit kalmaktadır. Miladi takvime göre 1917 yılında 125 sayılı kanun ila aralarındaki fark silinmiş ve Gregoryen esaslı Rumi takvime geçilmiştir.