Sadaka-İ Cariye Nedir? Sadaka-İ Cariye Çeşitleri Ve Örnekleri Nelerdir?

Müslüman bir kişi öldükten sonra amel defteri kapanmaktadır. Amel defteri kapanmaması için kişinin arkasında bıraktığı eserlerden insanların veya mahlukatın faydalanması gerekmektedir. Hangi durumlarda ölen kişinin amel defteri kapanmaz sorusunun cevabı ise Sadaka-i cariye olarak bıraktıkları sayesinde kişi ölse de amel defterine sevapları kaydedilmeye devam edecektir.

Sadaka-i Cariye Nedir?

Kişinin ölümünden sonra devam eden hayır ve hasenatı sayesinde kendisine ulaşan sevaplarının olması durumuna Sadaka-i cariye denilmektedir. Hz peygamberin bir hadisi şerifinde şöyle nakledilmiştir; yedi şey vardır ki kul vefatından sonra kabrindeyken de bunların ecri ( sevabı) kendisine ulaşır.

Öğrettiği ilim.

Akıttığı su.

Açtığı su kuyusu.

Diktiği meyve ağacı.

İnşa ettiği mescid.

Miras bıraktığı mushafı şerif (faydalanılan bir kitap)

Vefatından sonra kendisi için istiğfar edecek hayırlı bir evlat. Hadisi şerifte de açıkça beyan edildiği gibi kişinin amel defterinin kapanmaması için kendisine bu ecir ve sevaplar yazılması için arkasında hayır ve hasenat bırakmasına Sadaka-i cariye denilir.

Sadaka-i Cariye Çeşitleri ve Örnekleri Nelerdir?

Sadaka-i cariye çeşitleri kişinin maddi durumuna göre Allah yolunda harcadığı her şeyi kapsayabilmektedir. Örneğin bir yol yapımında kullanılan malzeme veya yerin verilmesi de o yol kullanıldığı müddetçe kişiye sevap olarak dönmektedir. Bir cami ya da medrese yapımı için cüzi bir miktar para dahi verilmesi kişi öldükten sonra da orada ibadet edenler için bir sevap oluşturarak geri dönüş sağlamaktadır.

Sadaka-i cariye hayırlı evlat bırakmak anlamında da kullanılmaktadır. Kişi öldükten sonra onun hayrı için yaptırılan bir çeşme de Sadaka-i cariye olmaktadır.

Sadaka-i Cariye Yapılmasındaki Amaç Nedir?

Sadaka-i cariye kişiyi her durumda sevap kazanmasını sağlayacak yollar bulmaya ve güzel amel yapmaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Kişi öldükten sonra da amel defterinin kapanmaması sayesinde uzun yıllar süren faydaları olan insanlara veya hayvanlara fayda sağlayabilecek hayır ve hasenatta bulunmayı sağlamaktadır.

Sadaka-i Cariyeyi Maddi Durumu Olmayan Kişilerde Yapabilir mi?

Kişinin öldükten sonra bıraktığı ailesi ve evlatlarının duaları ölmüşleri için af ve mağfiret dilemeleri de Sadaka-i cariye sayılmaktadır. Ölmüş aile fertleri için dua etmek, istiğfar da bulunmak onların ruhları için Kuranı Kerimi okumak veya okutmak da bu kapsamda sayılmaktadır.