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    21.01.2021 - 05:09 |

    Sadakallahülazim Ne Demek? Sadakallahülazim'in Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

    Kuran yaşamımızdaki her alanda yer almaktadır. Müslüman olan kişinin her işinde, yaptığı her etkinlikte her daim Kuran ilk kelam olmuştur. Kuran okumalarının ardından Sadakallahülazim denilmektedir. Peki, Sadakallahülazim ne demektir? Sadakallahülazim’in Türkçe anlamı nedir? Sadakallahülazim Arapça olarak nasıl yazılır? İşte Sadakallahülazim denildiğinde ne demek istenilmekte olduğunu, anlamının ne olduğunu derledik

    Sadakallahülazim Ne Demek? Sadakallahülazim'in Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı


    Sadakallahülazim kelimesi genel olarak Kuran-ı Kerim okumasının ardından denilen sözdür. Kurandan okunan kısa ya da uzun sureler veya ayetlerin hemen ardından Sadakallahülazim denilir.

    Sadakallahülazim Ne Demek?

    Sadakallahülazim İslam’daki inanışa göre “Azim olan Allah ne güzel doğru söyledi” ya da “Allah doğru söyledi” anlamlarına gelmektedir. Kuran-ı Kerim okunduğunda ya da Kuran’dan uzun ayetler okunduğunda Sadakallahülazim diyen bir kişi bunu demesiyle birlikte Kuran’ın hak olan bir kitap olduğunu söylemiş olur. Kuran’ın doğru bir kitap olduğunu tasdikler. Allah’ın koymuş olduğu yasakların ve verdiği emirlerin, haramın, helalin, Allah’ın verdiği tavsiye ve hükümlerin, Allah’ın söylediği bütün sözlerin doğru olduğunu tasdik eder. Bunu söyleyerek Allah’ın koymuş olduğu tüm yasakları, vermiş olduğu tüm emirleri, söylemiş olduğu tüm sözleri, helal kıldıklarını, haram kıldıklarını, verdiği tavsiyeleri ve tüm hükümlerini onayladığını ilan etmiş olur.

    Sadakallahülazim sözünün söylenmesinin bir adap kuralı olduğu görüşü hakim olan görüştür. Bazı kimseler Sadakallahülazim sözünün söylenmesinin sünnet olduğunu söyler. Fakat Sadakallahülazim denemenin sünnet olduğuna dair herhangi bir sahih hadis kaynağı görülmemiştir. Sadakallahülazim sözünün Kuran okunduktan sonra söylenmesinin, Allah en doğru olanı bilir anlamına gelmesinden dolayı bir tevazu ifadesi olarak görmek uygundur.

    Sadakallahülazim derken kişi okuduğunu anlamakta, uygulamakta yanılmış olabileceğini ve aslında her şeyin en doğrusunu yalnızca Allah’ın bileceğini söylediği için bu durum güzel bir davranıştır. Bu nedenle Kuran okunmasının ardından bir çok Müslüman Sadakallahülazim sözünü söylemektedir.

    Sadakallahülazim Arapça Yazılışı

    Sadakallahülazim Arapça olarak صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ şeklinde yazılır. Sadakallahul azim olarak okunur. Sadakallahulazim Allah’ın doğru söylediğini kabul etmek, onaylamak, tasdik etmek ve bunu onayladığını, tasdik ettiğini sesli olarak ilan etmek demektir. Allah en doğrusunu bilir demek oldukça güzel olan bir tevazu göstergesidir.

    Müslümanlar Allah'a karşı tevazularını bu şekilde söyleyerek gösterirler. Allah'ın bilgisi, Allah'ın büyüklüğü karşısında tevazu gösterirler. Bu nedenle Allah'ın kelamı olan Kuran'ı okuduklarında Sadakallahülazim diyerek tevazuda bulunurlar. Dua olarak Sadakallahülazim sözünün Arapça şeklindeki yazılışı صَدَقَ اللّهُ العَظِيمُ bu şekilde olmaktadır. Allah'ın doğru söylediğinin tasdiki bu şekilde Arapça olarak yazılır.

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