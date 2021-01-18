Sehiv Secdesi Nedir, Nasıl Yapılır? Sehiv Secdesi Gerektiren Haller Nelerdir?

Sehiv Secdesi, sözlük anlamı yanılma, dalgınlık ve unutmadır. Unutma nedeniyle farz namaz sonunda yapılan secdedir. Farzlardan birinin tehir edilmesi veya vaciplerden birinin terk edilmesi gibi durumlarda ortaya çıkar. Bu secde ile eksik olan namaz tamamlanmış olur.

Sehiv Secdesi Nedir, Nasıl Yapılır?



Farz namazlarda bir rekatın unutulması veya bir rekatın kılınmadığının zannedilmesi sunucunda namaz sonunda yapılan secdedir. Namaz içerisindeki farzların eda edilmemesi veya kaza ile telafi edilememesi durumunda namaz yeniden kılınır. Farz olmayan ve kaza telafi edilen konularda eksiklik olursa sehiv secdesi ile tamamlanır. Kısacası namazın vaciplerinden her hangi birinin unutulması durumunda bu secde yapılır. Kasten vaciplerin terkinde sehiv secdesi yapılamaz.

Sehiv Secdesi Gerektiren Haller Nelerdir?

Namazda vaciplerin unutulması durumunda sehiv secdesi yapılır. Bu secdeyi gerektiren haller şu şekildedir:

1- İftidah tekbiri alıp almadığını kişi unutursa ve son rekatta aldığını hatırlarsa bu secdeyi eda eder.

2- Fatiha Suresinin tamamını veya çoğunu okumayı unutmak.

3- Fatiha’yı unuttuktan sonra zammı sureyi okuyan ve ardından rukuya giden kişi tekrar kıyama geçer ve Fatiha-zammı suresi okur. Ruku eder ve namaz sonunda sehiv secdesini yapar.

4- İki kere Fatiha okuyan da bu secdeyi yapar.

5- Fatiha’dan sonra ‘3 defa subhane rabbiyel azim’ diyecek kadar beklemek.

6- Zammı sure yerine dua okumak.

7- Zammı surenin unutulması ve rukuya gidilmesi durumunda tekrar kıyama geçilir ve zammı sure okunur. Namaz sonunda da sehiv secdesi yapılır.

8- Dört rekatlık farz namazın ilk iki rekatında bir şey okumayan ve bunu son iki rekatta hatırlayan kişi de sehiv secdesini yapar.

9- Farz namaz esnasında tilavet secdesi yapılmadığında ve bu son rekatta akla geldiğinde namaz sonunda tilavet secdesi ardından da sehiv secdesini eda eder.

10- Vitir namazında kunut tekbirini unutan kimse de bu secdeyi yapmakla yükümlüdür.

11- Bayram namazı tekbirlerinin unutulması durumunda da secde gerekir.

12- Üç secde yapmak veya iki ruku yapmak da bu secdeyi gerektiren durumlardır.

13- Bir secde unutulduğunda o namaz sonunda iade edilir ve ardından sehiv secdesi yapılır.

14- Ara oturuşu unutulursa kıyama tam kalkmadan akla gelirse hemen oturulur. Bu durumda sehiv secdesi gerekmez. Ara oturuşu unutulur ve tam kıyama kalkılırsa veya tam kalkmaya yakın olunursa sehiv secdesi yapılır. Tam kalkıldıktan sonra oturulursa namaz bozulur.

15- Dört rekatlık namazı 2 rekat kılan ve selam veren kimse bunu hatırlasa dünya kelamı konuşmadan ve kıbleden başka yöne dönmeden tekbir getirip namazını tamamlar. Namaz sonunda da sehiv secdesi yapar.