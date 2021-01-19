Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demek? Sübhane Rabbiyel Ala Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Günlük hayatta olduğu gibi namazda da söylenilmesi gereken ve namazda söylenilmemesi mümkün olmayan kelimeler bulunmaktadır. Sübhane rabbiyel ala 3 kez secde de söylenmesi gereken zikirlerdendir.



Sübhane Rabbiyel Ala Ne Demektir?



Namazda secdeye varıldığında söylenilen sübhane Rabbiyel Ala kelimeleri Allahu telaya secde de yakınlık hissedilmesini sağlamak için ve Allahu Tealanın Noksan sıfatlardan münezzeh ve övülmeye en çok layık olan yüksek ve ulu Allah anlamında söylenmektedir.



Sübhane Rabbiyel Ala Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı Nasıldır?



Sübhane kelimesi Türkçe anlamı noksan sıfatlardan münezzeh uzak demektir. Rabbiyel kelimesi ise Benim Rabbim ve Bizim Rabbimiz anlamına gelmektedir. Ala kelimesi ise yüksek, ulu, aliy, yüce anlamlarına gelmektedir. Arapça yazılışı ise sübhane Rabbiyel Ala şeklindedir.



Faziletleri Ve Hikmetleri Nelerdir?



Sübhane Rabbiyel Ala kelimeleri özellikle secde esnasında söylenen kelimeler olduğu için oldukça önemli olmaktadır. Secde hali kişinin namaz ibadetini yerine getirirken manevi anlamda Allahu Teala ya en yakın olduğu hal olarak ifade edilmektedir. Namaz Allahın huzuruna çıkmak anlamında bir ibadet olduğu için en önemli ibadetler arasında olduğundan secde hali ise Allaha en yakın olunan yerdir.

Allahu Teala kullarının ona secde etmesini istediği için namazı farz olarak kabul buyurmuştur. Namazda da özellikle secde halinde Sübhane Rabbiyel Ala kelimelerinin üç kez söylenmesi Allaha imanı arttırmakta ve ibadetlere şuur katmaktadır.



Sübhane Rabbiyel Ala Zikrinin Kişiye Faydaları Nelerdir?



Namazlarda secdeye varıldığında 3 kez söylenilen Sübhane Rabbiyel Ala kelimeleri söyleyen kişinin anlamını bilerek söylemesi ile günahlarının affına vesile olmak için dua olmaktadır. Şuurlu bir şekilde namaza durulduktan sonra safi duygularla Allaha secde halinde içten gelerek anlamını bilerek Sübhane Rabbiyel Ala demek gerçek iman seviyesine ulaştırdığı gibi Allahu Teala tarafından sevilmeyi de sağlamaktadır. Alemleri yaratan Allahın sevgisini kazanmak hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir lütuftur.



Sübhane Rabbiyel Ala kelimelerini zikir halinde söylemek kalp gözünün açılmasına duaların kabul olmasına vesile olmaktadır. Kişi secde halinde Allahı görür gibi ibadet şuuruyla 3 kez Sübhane Rabbiyel Ala derse Allahın af ve mağfiretine nail olabilmektedir.