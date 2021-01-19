Vahiy Nedir? Allah Ne İçin Vahiy Göndermiştir? Vahiy Katipleri Hakkında Bilgiler

Vahiy, İslam'a göre peygamberlere Allah tarafından verilen buyruk manasına gelir. Mananın devamında ise Allah'ın emirlerinin, insanlara bildirilmesi ve iletilmesi olarak belirtilir.



Vahiy Nedir?



İslam'a göre vahiy, Allah'ın emirlerini peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirmesi şeklidir. İlahi olarak kabul edilen vahiylerin içerisinde, emirler, yasaklar gibi durumlar mevcuttur. İslam'da vahinin amacı, insanların davranışlarını düzeltmek, onları doğru yola sevk etmek olarak hikmet edilmiştir.



Allah Ne İçin Vahiy Göndermiştir?



Vahiy, peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen uyarıları kapsar. Allah'ın vahiy iletmesinin nedeni ise insanlara dünya yaşamlarında neyin iyi neyin kötü olduğunu anlatmaktır. Daha geniş perspektiften yapılan değerlendirmelerde ise vahiy yasaklar ve emirleri içeren uyarılar olarak değerlendirilmiştir. Allah'ın vahiy göndermesinin en önemli nedeni ise insanları doğru yola sevk etmek olarak mana edilir.



Vahiy Katipleri Hakkında Bilgiler



Vahiy katibi, Allah'ın peygamberlere verdiği vahiyleri yazan kişilere verilen isimdir. Kısa manasıyla vahiyleri yazan insanlar, vahiy katibi olarak adlandırılırlar. İslam'da vahiylerin yazılışı iki aşamayla hayata geçirilmiştir.



Bunlardan ilki güçlü hafızası olan kişilere vahiyleri ezberletmek, ikincisi ise yazdırmaktır. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Talha Bin Ubeydullah, Amir Bin Füheyl, Zeyd Bin Ebu Süfyan bazı Kur'an katipleri arasındadır. Bu kişiler indirilen ayetleri hem ezberlemiş hem de yazıya geçirmişlerdir.



Vahiy Meleği Kimdir?



Allah'ın bir meleği olan Hazreti Cebrail vahiy meleğidir. Hazreti Muhammed'e vahiyleri getiren kişi o'dur. Allah kendir emirlerini Hazreti Cebrail'e bildirir. Hazreti Cebrail ise bunu tüm peygamberlere olduğu gibi Allah'ın resulü Hazreti Muhammed'e iletmiştir.



Vahiy Türleri Nelerdir?



Vahiy iki kısımda incelenir. İslam alimlerine göre bunların ikiye ayrılmasının nedeni, birinin direkt Allah'ın kelimelerinin yazıya dökülmesidir. Diğeri ise yazıya dökülmeyen, hadisler yoluyla iletilen vahiydir. Hadisler yoluyla iletilen vahiyler, Allah'ın peygamberimize ilettiği ve Allah'ın resulünün kendi hayatında uyguladığı davranışlar kapsar.



İslam'da Vahiy Ne Demektir?



İslam alimlerinin belirttiklerine göre vahiy, söylem manasına gelir. Ancak bu manen derin olarak kabul gördüğünden, Allah'ın insanlara emirleri ve buyrukları olarak değerlendirilmiştir. Yani kaynağı ilahi olarak kabul görülen, bildiri manasına gelir. İslam'da vahyin manası, gizli olarak bildirilen emirler ve yasakları kapsayan Allah'ın sözleri olarak ifade edilir. Vahiy genellikle bozulmuş toplumlara gönderilen peygamberler aracılığıyla uyarı niteliğinde gönderilir.