Zenginlik Duaları:zengin Olmak Ve Bereketli Kazanç İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

İnsanlar yaşadıkları bu alemde bolluk bereket ve ferah içinde yaşamak isterler ve çeşitli dualarda bulunarak Allah ü Teala'dan istekleri için dualarda bulunmaktadırlar.



Zenginlik Duaları Nelerdir?



Dua kişinin Allah ü Teala'ya yakarması, ondan yardım istemesi yöntemlerinden birini teşkil etmektedir. Yerleri ve gökleri yaradan Allah her şeyin sahibi olan kudret sahibi olan Allah dua istendiği zaman duaları kabul eden büyük ihsan sahibidir.



Dua sayesinde fakiri zengin eden mal mülk sahibi yapan kudret sahibi Allah'ın sayısız nimetleri var olmaktadır. Zenginlik duası da bu dualardan birisini oluşturur. Zengin olmak isteyenler genel olarak bu dualardan herhangi birini seçer ve düzenli olarak okurlar.



Zengin Olmak ve Bereketli Kazanç İçin Okunacak Dualar Nelerdir?



Zengin olmak ve bereketli şekilde kazanç sağlamak için genellikle tercih edilen dua İmam Gazali'nin bu isteğe sahip olan kişiler için önerdiği duadır. İmam Gazali'nin zenginlik duası şu şekilde olur: Allah'ım sen en büyüksün. Beni harama düşürme ve kimseye muhtaç kalmama izin verme şeklinde Türkçe okunabilen bir duadır.



