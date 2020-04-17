Zü’l- Celal-i Ve’l-İkram Ne Demek? Zü’l- Celal-i Ve’l-İkram Fazileti Ve Anlamı

Zü’l- Celal-i ve’l-İkram kelime anlamı itibariyle ‘azamet sahibi ve yüce olmak’ anlamları üzerinden tabir edilmektedir. Ve bu anlamları tamamen Allahü teâlâya aittir. Aynı zamanda Cömert, merhametli, asil ve şerefli gibi kelime anlamları üzerinden de kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Ancak en önemlisi bu ismi şerifleri anlamların yanı sıra faziletini öğrenmek ve uygulamaktır.

Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Anlamı Nedir?

Zü’l- Celal-i ve’l-İkram İsmi Şerifi üzerinden anlamına bakmak gerekirse ‘Allahu Teala kayıtsız şartsız azamet sahibi olandır’ şeklinde ifade edilir. O bütün sıfat, fiil ve zat ve yasak ile emirlerinde yüce ve tam olandır. O bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır. Dilediği şekilde kendi koyduğu kurallarına azamet ve yücelik verendir. Hiçbir karşılık beklemeden ihsanda bulunan ve verendir.

Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Faziletleri

Zü’l- Celal-i ve’l-İkram faziletleri çok büyüktür. Yaşam içerisinde pek çok soruna çare üretilebilir ve problemler giderilebilir.

- 5 vakit namazdan sonra 1100 kez bu ismi şerif okunduğunda, kişi geçim sıkıntısı çekmez ve mesleğinde ilerler. Ayrıca herkes tarafından sevilir.

- Aynı şekilde her gün 1100 defa okunduğu zaman çevresindeki insanlar buna saygı duyar ve lütuf ile beraber bütün işleri kolaylaşır.

Bunlar gibi daha pek çok soruna karşı çözüm bulabilir; iş hayatında mertebe atlayabilir ve sosyal yaşamdaki karışıklığı giderebilirsiniz. Özellikle mevki ve makam ile şan ve şöhret konusunda bu ismi şerifinin pek çok fazileti bulunmaktadır. İçtenlikle ve doğru şekilde temiz bir kalp üzerinden defalarca dile getirmek yeterlidir.