Ender Saraç uyardı!





Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan programına konuk oldu. Ramazan ayında sahurda ve iftarda hangi gıdaların ne kadar tüketilmesi gerektiği ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Ender Saraç, tarçın ve nanenin kan şekerini düzenlediğinin altını çizdi. Aşırı şeker ve hamur tüketiminin kansere yol açacağı belirten Saraç, iftar veya sahurdan sonra rezene çayı, maden suyu içilmesi, zemzem, tarçın, nane, dereotu, yeşil çay tüketilmesi, papatya ve melisa çayı tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.



“SAHURDA HAMUR TÜKETMEYİN”



Ramazan ayının bir diyet ayı olmadığını anlatan Saraç, bilinçli oruç ibadetinin önemine dikkat çekti. Orucun beynin gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Ender Saraç, “18 saat civarında oruç tutuyoruz. Sahur çok önemli. Sahurda fazla miktarda hamur tüketmeyin. Üç saat sonra acıkırsınız” dedi.



Yarım tatlı kaşığı tarçının harareti kestiğini ve kan şekerinin yükselmesine engel olduğunu da belirten Saraç, doğal organik beslenilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Ender Saraç, “Yumurta hem tok tutar hem de enerji verir. Katı haşlanmış yumurta önemli. Üç yumurta beyazı ve bir yumurta sarısıyla iki kaşık çökelek peyniri ile yapılan omlet protein deposudur. Sahurda omleti yediniz, iki dilim pidenizi yediniz. Yanında da iki tane naneyi yapraklarıyla çiğneyin. Ağızdaki diş iltihaplarına iyi gelir. Sizi serinletir uzun süre susamanızı önler. Salataları da kabuklarıyla tüketin. O da sizi ferahlatır ve tok tutar. Yine vişne kompostosu da faydalıdır. Gül, naneli, limonlu şerbet de faydalı olur. Sahurda peyniri mutlaka tüketin. Kasları güçlendirir. Ergenlik çağında oruç tutanlar yoğurt ve peyniri bolca tüketmelidir” şeklinde konuştu.

Yulaf ezmesinin erkeklik hormonunu yükselttiğini, kolesterolü düşürdüğünü, bağırsakları da çalıştırdığını anlatan Ender Saraç, “Ramazan’da soğuk algınlığına yakalanmamak için kahve fincanı kadar her gün yulaf ezmesini yoğurt veya sütle karıştırıp yemek çok faydalı olur. Hayvansal gıdaların içerisinde magnezyum ve bitkisel şeker var. Doğal yolla sizin enerjinizi karşılar. Daha sonra bir kase bakliyat ve sebze çorbası için. Bir bardak su için. 10 dakika ara verin. Akşam namazını kılmak için en iyi zaman bu zamandır. Böylece iftardan ağır kalkmış olmazsınız” dedi.



“TATLIYI YEMEKTEN HEMEN SONRA TÜKETMEYİN”



10 dakika sonra iştahın yükseldiğini kan şekerinin yükselmeye başlayacağını anlatan Saraç, namaz sonrası veya dik oturduktan sonra az yağlı et, tavuk, balık gibi protein içerikli besin ile yeşillik tüketilmesini tavsiye etti. Ender Saraç, “Asla tatlıyı yemekten hemen sonra tüketmeyin. Hızlı yaşlanırsınız, göbek ve bel yağlanır. Kilo alırsınız. Size önerim, biraz sabredin 1,5-2 saat sonra tatlı tüketin. Aşırı yağlı tatlı yerine güllaç, muhallebi, fırında muhallebi tatlıları veya kavun karpuz tüketin” diye konuştu.