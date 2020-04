Hac ve umre yolcuları bu habere dikkat

Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Hasan Selçuk Özger, şiddetli solunum yolu hastalığına neden olan ve 2012 yılının Eylül ayında ilk defa Suudi Arabistan’da ortaya çıkan ölümcül MERS-COV virüsüne karşı hac ve umre yolcularını uyardı.



Dünya üzerinde 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle MERS-COV virüsü nedeniyle hastalanmış 424 kişiden 131’i hayatını kaybetti. Özellikle; şeker, kronik akciğer, böbrek yetmezliği ve immün sistem yetmezliği hastalarında MERS-COV virüsü daha şiddetli hastalık yapabiliyor. Hastaların yüzde 80’i Suudi Arabistan’da tespit edilirken, Türkiye’de şu ana kadar MERS-COV virüsüne rastlanmadı.



Türkiye’den her yıl binlerce insan hac ve umre ibadetini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan’a gidiyor. Suudi Arabistan’da görülen virüsün develerden insanlara bulaştığı tahmin ediliyor. Uzman Doktor Hasan Selçuk Özger, hac ve umre ibadeti için Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



“Bu hastalık bir virüs hastalığıdır” diyen Uzman Doktor Özger, şu bilgileri paylaştı:



“Bu hastalık yeni ortaya çıkan bir hastalık ama bu virüs ailesini daha önceden biliyoruz. Bu virüsü 2013 yılındaki SARS salgını ile hatırlıyoruz. Bu hastalık aslında bir solunum enfeksiyonudur. Solunum yolu enfeksiyonu olarak başlayıp daha sonrasında alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşebiliyor. Bir grup hastada hafif belirtilerle atlatılıp herhangi bir ölüme neden olmazken, bazı grup hastalarda ölüme neden olabilecek zatüre ve onun sonrasında gelişen organ yetmezliği sonrasında ölüme neden olabilecek bir hastalıktır.”



MERS-COV virüsünün şu an için Türkiye’de görülmediğini aktaran Özger, “Bu hastalık şu an için Türkiye’nin problemi değil. Ancak bunu şu anlamada söylüyorum; bugüne kadar Türkiye’de yapılan 500’ün üzerindeki şüpheli vakalarda yapılan testlerde hastalığa dair bir pozitiflik saptanmamış durumda. Ülkemizde, şu an için görülen bir vaka yok. Ancak hastalık nerelerde görülüyor kısmına baktığımızda bizim için önemi belirginleşiyor. Vakaların büyük bir çoğunluğu Suudi Arabistan’da görülüyor. Özellikle önümüzdeki dönemlerdeki hac ve umre ziyareti nedeniyle bu bölge ile toplumsal temasımızın artacağı düşünüldüğünde ülkemizde de vakaların görülebileceği düşünülüyor” açıklamasını yaptı.



Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın konuyla ilgili çalışmalarına değinen Hasan Selçuk Özger, şuan için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.



Virüsün develerden bulaştığına ilişkin güçlü tahminler yürütüldüğünü belirten Uzman Doktor Özger, şunları söyledi:



“Hala belirsizlikler ve bilinmezlikler olmakla birlikte hastalığın ilk kaynağının develer olduğu kabul edilmiş durumda. Bu nedenle Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşların hayvanlarla ve özellikle develerle temaslarını en aza indirgemeleri gerekiyor. Temas sonrası özellikle ellerin yıkanması, alkolle ellerin mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor. Hayvan teması sonrasında göze, ağza, buruna, virüsün girebileceği alanlara eller yıkanmadan temasın yapılmaması gerekiyor. Özellikle pişmemiş, pastörize edilmemiş hayvansal gıdaların ki burada ön plana çıkan şey deve sütü içilmesi, deve sütünde hastalığa karşı antikor bağışıklık hücreleri gösterilmiş durumda. Bu nedenle özellikle deve sütünün çiğ olarak tüketilmemesi gerekiyor. Ateş yüksekliği, öksürük, eklem ağrısı nefes darlığı gibi şikayetlerin çıkması durumunda da mutlaka sağlık personeli ile iletişime geçilmesi gerekir. Suudi Arabistan’a gidecek sağlık personeline bu konuda eğitim veriliyor. Kafiledeki diğer insanlardan gerekirse maske takılarak hasta insanların ayrılması gerekiyor. Bu hastalığın insandan insana da sınırlı bir bulaşı var. Çok fazla hızla yayılan bir virüs değil ama özellikle hasta olanlarla yakın temas durumunda hastalık insandan insana geçebiliyor. Bu yüzden de çeşitli önlemlerin alınması gerekiyor. Hastalığın maalesef bir tedavisi yok. Hastalığa özgü bir tedavi yok.”



Suudi Arabistan’a gidecek sağlık personellerine de uyarıda bulunan Uzman Doktor Hasan Selçuk Özger, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Özellikle öksürük, ateş yüksekliği şikayeti, zatüre bulguları ile kendilerine gelen kişilerde özellikle hacca gidip gitmeme ya da giden bir kişi ile temas öyküsünün sorgulanması lazım. Hastalık genelde 2 haftalık bir dönem içerisinde kendini gösteriyor. Bu sorgulamayı yapmak, hastalığı akla getirmek ve gerekli önlemleri alabilmek için önemlidir.”