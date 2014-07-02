İftarda üst üste sigara içmek felç nedeni!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Oflaz, özellikle kalp damar sisteminin çok miktarda sigarayla yük altında kaldığını, bunun da ani kalp krizi, hipertansiyon krizleri, ani nörolojik felçleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Oflaz, iftarını sigarayla açanların ani kalp krizi, damar sertliği ve damar tıkanıklığı gibi risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "İftarı sigara ile açan aşırı tiryakiler var. Bunların önemli bölümü de iftarı açtıktan hemen sonra gün boyu nikotinsiz kalmanın acısını çıkarırcasına üst üste sigara içiyor. Gün boyu nikotin almayan vücuda yapılan nikotin yüklemesi ’balyoz’ etkisi meydana getiriyor. Çünkü gün boyu aç kalan vücutta kan şekeri önemli ölçüde düşüyor. Bunun üzerine bir de hızla verilen nikotin ve diğer zararlı maddeler eklenince sert bir cisimle vurulmuş gibi baş dönmesine neden oluyor. İftar sonrasında arka arkaya sigara yakmak doğru bir davranış değil" dedi.



İftarda üst üste içilen sigaranın kolesterolün yükselmesine neden olduğunu, damarda pıhtı oluşması nedeniyle de ani kalp spazmlarına neden olabileceğini ifade eden Oflaz, "Bu nedenle tiryakilere iftarda acele etmemelerini ve üst üste sigara içmemelerini öneriyoruz. Ramazan ayı onlar için büyük bir fırsattır. Dilerlerse bu ayda sigaradan kurtulabilirler" diye konuştu.