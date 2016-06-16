İşte en uygun içerikli Ramazan menüleri

Baydöner Ramazan ayı boyunca doyurucu ve uygun içerikli Ramazan menülerini Türk halkıyla buluşturuyor.



Konuyla ilgili olarak Baydöner Genel Müdürü Bülent Polat: “Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir nesil için kırmızı etin gerekliliğini artık hepimiz biliyoruz. Dünyada yapılan tüm sağlık araştırmaları gösteriyor ki, sağlıklı bir beden için kişi başına yıllık ortalama 20 kg kırmızı et tüketilmesi gerekiyor. Türkiye şartlarına baktığımızda ise özellikle son dönemlerde kırmızı ette ciddi bir enflasyon söz konusu. Yılda yaklaşık %20 lik bir artış var. Biz de bunu göz önünde bulundurarak, Ramazan ayı boyunca tüketicilerimize uygun fiyatlı ve lezzetli döner iskender menülerimizle restoranlarımızda ağırlamak istedik” dedi.

Baydöner, Haziran ayı boyunca restoranlarında, iskender, salata, çorba, su ve koladan oluşan zengin menüsü 33,35 TL yerine 28,95 TL’den döner severlerle buluşacak. İkinci seçenek ise yine Ramazan ayı boyunca iskender, salata, çorba, künefe, turşu, su ve koladan oluşan özel menü, 46,75 TL yerine 38,95’ten satılacak.