BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Kalp hastaları da oruç tutabilir
    ABONE OL
    02.07.2013 - 17:19 |

    Kalp hastaları da oruç tutabilir

    Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Cemal Sağ, kalp hastalığının derecesine göre kontrol altındaki kişilerin oruç tutabileceğini söyledi.

    Kalp hastaları da oruç tutabilir

    Oruç tutmadan önce, kalp hastalarının mutlaka bu konuda kendilerini takip eden doktorlarına danışmaları gerektiğini belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Cemal Sağ, “Kalp hastası olan her bireyin durumu birbirinden farklıdır. Son 6 ay içerisinde kalp krizi, by-pass veya stent takılması gibi durumlar ile karşılaşmamış, ileri derecelerde kalp yetmezliği veya ciddi ritim bozuklukları olmayan hastalarımız, uzman bir doktor kontrolü sonucunda oruç tutabilirler" dedi.

    Sıcak ve uzun günlere denk gelen ramazan ayında, oruç tutacak kalp hastalarının diyetlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ali Cemal Sağ, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu kişilerin doktor veya diyetisyenlerinden alacakları önerilere uymaları çok önemlidir . İlaçlarını iftar ve sahur arasında dağıtarak, mutlaka doktor tavsiyesi ile almaları gereklidir. İftarda gereğinden fazla ve hızlı yemek, özellikle sigara tiryakisi olanların, iftardan sonra fazlaca sigara kullanımları, kalp problemlerini tetikleyebilen faktörlerdir. Bu nedenle kalp hastaları daha çok su içeriği fazla olan, sindirimi kolay ve az yağlı gıdalar tüketmelidirler. Aşırı yağlı yemekleri tüketmekten kaçınmalıdırlar. Ayrıca sigarayı olabildiğince az içmelidirler. Özellikle idrar söktürücü etkisi olan çayın sahurda çok tüketilmemesine de özen göstermelidirler. Tatlı tercihlerinde de sütlü tatlıları tüketmeye özen göstermelidirler.’’

    Doç. Dr. Sağ, “Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri ise kalpleri ile ilgili şikayetlerinin hafif düzeyde bile tekrar etmesi durumunda, zaman kaybetmeden doktorları ile görüşmeleridir. Böylelikle oluşabilecek önemli rahatsızlıkların da önüne geçilebilecektir” şeklinde konuştu.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber