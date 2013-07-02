Kalp hastaları da oruç tutabilir

Oruç tutmadan önce, kalp hastalarının mutlaka bu konuda kendilerini takip eden doktorlarına danışmaları gerektiğini belirten Medical Park Ordu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Cemal Sağ, “Kalp hastası olan her bireyin durumu birbirinden farklıdır. Son 6 ay içerisinde kalp krizi, by-pass veya stent takılması gibi durumlar ile karşılaşmamış, ileri derecelerde kalp yetmezliği veya ciddi ritim bozuklukları olmayan hastalarımız, uzman bir doktor kontrolü sonucunda oruç tutabilirler" dedi.



Sıcak ve uzun günlere denk gelen ramazan ayında, oruç tutacak kalp hastalarının diyetlerine çok dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Ali Cemal Sağ, konuşmasına şöyle devam etti: "Bu kişilerin doktor veya diyetisyenlerinden alacakları önerilere uymaları çok önemlidir . İlaçlarını iftar ve sahur arasında dağıtarak, mutlaka doktor tavsiyesi ile almaları gereklidir. İftarda gereğinden fazla ve hızlı yemek, özellikle sigara tiryakisi olanların, iftardan sonra fazlaca sigara kullanımları, kalp problemlerini tetikleyebilen faktörlerdir. Bu nedenle kalp hastaları daha çok su içeriği fazla olan, sindirimi kolay ve az yağlı gıdalar tüketmelidirler. Aşırı yağlı yemekleri tüketmekten kaçınmalıdırlar. Ayrıca sigarayı olabildiğince az içmelidirler. Özellikle idrar söktürücü etkisi olan çayın sahurda çok tüketilmemesine de özen göstermelidirler. Tatlı tercihlerinde de sütlü tatlıları tüketmeye özen göstermelidirler.’’



Doç. Dr. Sağ, “Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri ise kalpleri ile ilgili şikayetlerinin hafif düzeyde bile tekrar etmesi durumunda, zaman kaybetmeden doktorları ile görüşmeleridir. Böylelikle oluşabilecek önemli rahatsızlıkların da önüne geçilebilecektir” şeklinde konuştu.