Kaşarlı çıtır ekmek dilimleri

Malzemeler:

10 dilim ekmek

Kaşar peyniri rendesi

Yeşil biber

Maydanoz

Bir tutam tuz

2 adet yumurta



Yapılışı:

Öncelikle bayat ekmekleriniz varsa bu tarifte onları değerlendirebilirsiniz. Bir kaba kaşar peynirini rendeliyoruz. Sonra kalan malzemeyi ekliyoruz. Dilimlenmiş ekmek üzerine bu karışımdan sürüyoruz. 180 derecelik fırında 10 dakika pişiriyoruz.



Afiyet olsun.