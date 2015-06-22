22.06.2015 - 11:59 |
Kaşarlı çıtır ekmek dilimleri
Sahurda hem hafif hem de lezzetli bir şeyler yemek ister misiniz. İşte 'Kaşarlı çıtır ekmek dilimleri' tarifi
Malzemeler:
10 dilim ekmek
Kaşar peyniri rendesi
Yeşil biber
Maydanoz
Bir tutam tuz
2 adet yumurta
Yapılışı:
Öncelikle bayat ekmekleriniz varsa bu tarifte onları değerlendirebilirsiniz. Bir kaba kaşar peynirini rendeliyoruz. Sonra kalan malzemeyi ekliyoruz. Dilimlenmiş ekmek üzerine bu karışımdan sürüyoruz. 180 derecelik fırında 10 dakika pişiriyoruz.
Afiyet olsun.