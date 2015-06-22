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    22.06.2015 - 11:59 |

    Kaşarlı çıtır ekmek dilimleri

    Sahurda hem hafif hem de lezzetli bir şeyler yemek ister misiniz. İşte 'Kaşarlı çıtır ekmek dilimleri' tarifi

    Kaşarlı çıtır ekmek dilimleri

    Malzemeler:
    10 dilim ekmek

    Kaşar peyniri rendesi
    Yeşil biber
    Maydanoz
    Bir tutam tuz
    2 adet yumurta

    Yapılışı:
    Öncelikle bayat ekmekleriniz varsa bu tarifte onları değerlendirebilirsiniz. Bir kaba kaşar peynirini rendeliyoruz. Sonra kalan malzemeyi ekliyoruz. Dilimlenmiş ekmek üzerine bu karışımdan sürüyoruz. 180 derecelik fırında 10 dakika pişiriyoruz.

    Afiyet olsun.

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