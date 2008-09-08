Mercimekli Bağ Salatası
Mercimekli Bağ Salatası hafif iftar menülerinin vazgeçilmezi oalcak.
Sahrap Soysal
6 KİŞİLİK
HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA
PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA
Malzemeler:
• 2 su bardağı yeşil mercimek
• 3-4 adet yeşil taze soğan
• 1 demet dereotu
• 1 demet maydonoz
• 2-3 adet salatalık turşusu
• 1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pulbiber
• 2 çay kaşığı tuz, karabiber
• 2-3 adet haşlanmış yumurta
• ½ su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Sosu İçin;
• ½ su bardağı zeytinyağı
• 1 adet limon suyu
• 2 yemek kaşığı sirke
• 4 çay kaşığı domates salçası
• 4 çay kaşığı tatlı biber salçası
• ½ su bardağı mercimek haşlama suyu
YAPILIŞI
• Mercimeği orta boy bir çelik tencerede 8 su bardağı suyla haşlayın. (düdüklü tencerede daha kısa sürede de haşlanabilir)
• İyice yumuşayan mercimeği süzüp derin bir kaba aktarın. Haşlama suyundan ½ bardak ayırın.
• Soğan, taze nane, dereotu ve maydonozu ayıklayıp incecik doğrayın ve ılık mercimeğin üzerine ilave edip karıştırın. Salatalık turşusu da tavla zarı formunda doğrayın.
• Haşlanmış yumurtayı soyup neredeyse kuru fasulye tanesi büyüklüğünde doğrayın ve çekilmiş ceviz içiyle birlikte mercimeğin üzerine ekleyin.
• Sosu hazırlamak için, zeytinyağı, limon suyu, sirke ve salçaları geniş ve derin bir kabın içine aktarıp çatal yardımıyla iyice çırpın. Ayırdığınız mercimek suyunu katın.
• Hazırladığınız sosu mercimek salatasının üzerine gezdirin. İyice karıştırıp salatanın sosu çekmesi için yarım saat kadar bekleyin. Tekrar karıştırıp ılık olarak servise sunun.