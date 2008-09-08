BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Mercimekli Bağ Salatası
    ABONE OL
    08.09.2008 - 15:19 |

    Mercimekli Bağ Salatası

    Mercimekli Bağ Salatası hafif iftar menülerinin vazgeçilmezi oalcak.

    Mercimekli Bağ Salatası

    Sahrap Soysal

    6 KİŞİLİK
    HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA
    PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

    Malzemeler:

    • 2 su bardağı yeşil mercimek
    • 3-4 adet yeşil taze soğan
    • 1 demet dereotu
    • 1 demet maydonoz
    • 2-3 adet salatalık turşusu
    • 1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pulbiber
    • 2 çay kaşığı tuz, karabiber
    • 2-3 adet haşlanmış yumurta
    • ½ su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
    Sosu İçin;
    • ½ su bardağı zeytinyağı
    • 1 adet limon suyu
    • 2 yemek kaşığı sirke
    • 4 çay kaşığı domates salçası
    • 4 çay kaşığı tatlı biber salçası
    • ½ su bardağı mercimek haşlama suyu


    YAPILIŞI

    • Mercimeği orta boy bir çelik tencerede 8 su bardağı suyla haşlayın. (düdüklü tencerede daha kısa sürede de haşlanabilir)
    • İyice yumuşayan mercimeği süzüp derin bir kaba aktarın. Haşlama suyundan ½ bardak ayırın.
    • Soğan, taze nane, dereotu ve maydonozu ayıklayıp incecik doğrayın ve ılık mercimeğin üzerine ilave edip karıştırın. Salatalık turşusu da tavla zarı formunda doğrayın.
    • Haşlanmış yumurtayı soyup neredeyse kuru fasulye tanesi büyüklüğünde doğrayın ve çekilmiş ceviz içiyle birlikte mercimeğin üzerine ekleyin.
    • Sosu hazırlamak için, zeytinyağı, limon suyu, sirke ve salçaları geniş ve derin bir kabın içine aktarıp çatal yardımıyla iyice çırpın. Ayırdığınız mercimek suyunu katın.
    • Hazırladığınız sosu mercimek salatasının üzerine gezdirin. İyice karıştırıp salatanın sosu çekmesi için yarım saat kadar bekleyin. Tekrar karıştırıp ılık olarak servise sunun.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber