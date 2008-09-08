Mercimekli Bağ Salatası

Sahrap Soysal

6 KİŞİLİK

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 DAKİKA

PİŞME SÜRESİ 20 DAKİKA

Malzemeler:

• 2 su bardağı yeşil mercimek

• 3-4 adet yeşil taze soğan

• 1 demet dereotu

• 1 demet maydonoz

• 2-3 adet salatalık turşusu

• 1 çay kaşığı kimyon, kırmızı pulbiber

• 2 çay kaşığı tuz, karabiber

• 2-3 adet haşlanmış yumurta

• ½ su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Sosu İçin;

• ½ su bardağı zeytinyağı

• 1 adet limon suyu

• 2 yemek kaşığı sirke

• 4 çay kaşığı domates salçası

• 4 çay kaşığı tatlı biber salçası

• ½ su bardağı mercimek haşlama suyu



YAPILIŞI

• Mercimeği orta boy bir çelik tencerede 8 su bardağı suyla haşlayın. (düdüklü tencerede daha kısa sürede de haşlanabilir)

• İyice yumuşayan mercimeği süzüp derin bir kaba aktarın. Haşlama suyundan ½ bardak ayırın.

• Soğan, taze nane, dereotu ve maydonozu ayıklayıp incecik doğrayın ve ılık mercimeğin üzerine ilave edip karıştırın. Salatalık turşusu da tavla zarı formunda doğrayın.

• Haşlanmış yumurtayı soyup neredeyse kuru fasulye tanesi büyüklüğünde doğrayın ve çekilmiş ceviz içiyle birlikte mercimeğin üzerine ekleyin.

• Sosu hazırlamak için, zeytinyağı, limon suyu, sirke ve salçaları geniş ve derin bir kabın içine aktarıp çatal yardımıyla iyice çırpın. Ayırdığınız mercimek suyunu katın.

• Hazırladığınız sosu mercimek salatasının üzerine gezdirin. İyice karıştırıp salatanın sosu çekmesi için yarım saat kadar bekleyin. Tekrar karıştırıp ılık olarak servise sunun.