Oruç için beslenme uyarısı

Diyet Uzmanı Seda Uşarer, gün boyu açlık çekmemek için sahurda yapılan beslenme hatalarına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bilinenin aksine, hamur işleri, ekmek, gözleme, börek, makarna gibi besinler hem çabuk acıktırır hem de mide rahatsızlığına yol açabilir. Gün içerisinde kan şekerinin düşmesini engellemek için sahurda yavaş sindirilen ve besin değeri yüksek besinler tüketilmelidir.”Diyet Uzmanı Uşarer, ilk sahura kalkılacak 8 Temmuz Pazartesi gecesiyle birlikte bir ay boyunca beslenme alışkanlıklarımızda değişiklik yapacağımızı, normalde 4-5 olan ögün sayısının 2’ye düşeceğini hatırlattı. Açlık korkusu ile aşırı yemek tüketiminin yüksek kalorili besinlerin yenilmesinin kilo aldırma riskine de dikkat çeken Uşarer, şu uyarılarda bulundu:



“Ramazanda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta sıvı tüketimidir. Açlık süresinin 16 -17 saat olması sebebiyle besinler ile birlikte sıvı alımında da azalma olmaktadır. Bunun için iftardan sahura kadar olan sürede bol miktarda sıvı alınmalıdır. Hipo/ hiperglisemiyi ve kalori alımını önlemek için olabildiğince meyve sularından, kolalı içeceklerden kaçınılmalıdır. Özellikle yağlı kızartılmış yemeklerden mümkün olduğunca uzak durmak gerekli. Oruç tutarken sahur, iftar ve tek ara öğün olmak üzere 3 öğün beslenmek önemlidir. Gün boyu açlığı engelleyecek olan öğün sahur olduğu için mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda doygunluk sağlaması amacı ile çorba tüketilebilir. Bilinenin aksine, hamur işleri, ekmek, gözleme, börek, makarna gibi besinler hem çabuk acıktırır hem de mide rahatsızlığına yol açabilir. Bunun için sahurda; beyaz peynir, haşlanmış yumurta, ceviz, kavrulmamış fındık, badem, domates, salatalık gibi sebzeler, esmer ekmek, yulaf ezmesi, süt, yoğurt tüketilebilir. Uzun süre tok kalmayı sağladığı için sahurda yumurta tüketimi önemlidir. Gün içerisinde kan şekerinin düşmesini engellemek için sahurda yavaş sindirilen ve besin değeri yüksek besinler tüketilmelidir.”



Makarna, pilav ve mantı uzak dursun



Diyetisyen Uşarer, iftarın çorba ile açılmasını, diğer yemeklere geçmek için 5-10 dakika beklenmesini önerdi. İftarda her zaman sağlıklı beslenme modeli olarak önerilen sebze yemekleri, ızgara ya da haşlanmış et ya da tavuk, salata, yoğurt veya cacık ve glisemik indeksi düşük olduğu için makarna ve prinç pilavının sağlıklı alternatifi bulgur pilavının tüketilebileceğini belirten Uşarer, “İftarda acıkmanın etkisiyle makarna, pilav, mantı, pide tüketimlerine eğilim artabilir. Bunun için bu besinlere sofrada çok fazla yer vermemek gerekir" dedi. Haftada bir gün balık, iki gün de mutlaka kuru baklagil yenmesi gerektiğini anlatan Uşarer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hazımsızlığı engellemek için yemek yavaş yenmelidir. Tatlı ve meyve yemeğin hemen ardından yenmemeli. Doğru olan iftardan 2 -3 saat sonra meyve tüketilmesidir. Sıvı alımını desteklemek için meyvenin kendi şekeri ile yapılmış olan kompostolar ya da az şekerli sütlü tatlılar tercih edilebilir. İftardan sahura kadar olan sürede mümkün olduğunca çok su tüketilmelidir. İçerdiği antioksidanlardan dolayı yeşil çay, siyah çay, Türk kahvesi ya da filtre kahve tüketilmesinde sakınca yoktur.”