Oruç tutacak kalp hastaları dikkat

Temmuz sıcağında geçecek olan Ramazan ayında aşırı sıcaklarda oruç, kalp, damar ve tansiyon hastalarını olumsuz etkileyebildiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Filiz Karadaş, "Aşırı Sıvı kaybı, en çok kalp yetmezliği olanlarla tansiyon hastalarını etkiliyor. Özellikle nemin çok yüksek olduğu ortamlardaki aşırı terlemenin önemli miktarda sıvı kaybına yol açarak, elektorolid denilen özellikle vücudumuzdaki sodyum ve potasyumun kaybına neden olmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenenler ise kalp yetmezliği ve yüksek tansiyonu olanlar. Yaklaşık 16 saatlik bir açlık dönemi, susuzluk dönemi söz konusu.

Antihipertansif ilaç kullanan hipertansiyon hastalarımızın bu dönemde çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle yaşlı hastalarımızın çok dikkatli olmaları gerekir. Oruçlarına devam etmek istiyorlarsa katiyen dışarı çıkmasınlar ve mümkün olduğunca az hareket etsinler. Kalp hastalarının sıcaklar nedeniyle göğüs ağrısı hissetme olasılıklarının daha yüksektir. Bu dönemde ilaçların mutlaka düzenli kullanılması ve bir hekime danışılmasını tavsiye ediyorum. İftarda ve sahurda aşırı yemekten kaçınılması ve fiziksel aktivitelerin azaltılması da şarttır. Özellikle koroner kalp hastalığı tedavi edilmemiş kişiler, kontrolsüz hipertansiyonu olanlar, kalp yetersizliği hastaları ve önemli kalp kapak hastalığı bulunanlar için oruç tutmak riskli olabilir” dedi.