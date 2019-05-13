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    13.05.2019 - 13:59 |

    Orucu bozan şeyler nelerdir?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayını yaşarken, vatandaşlar arasında merak konusu olan sorular ve cevapları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. O sorulardan biri ' Orucu bozan şeyler nelerdir?' oldu. İşte merak edilen o yanıt...

    Orucu bozan şeyler nelerdir?

    Orucu bozan şeyler nelerdir?

    Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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