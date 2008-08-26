Oteller ramazan hazırlıklarını tamamladı!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oteller hazırlıklarını tamamladı. 1 Eylül’de başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde iftar mönülerini ve fiyatlarını belirleyen oteller, konuklarına açık büfe ve farklı mönülerden oluşan Türk ve Osmanlı Mutfağından değişik lezzetler sunacak.

ANKA’nın derlediği verilere göre, Ankara Swisotel’de iftar mönü fiyatları 55 YTL ile 64 YTL arasında değişirken, açık büfe iftar bölümünde 57 YTL olacak. Ayrıca Swisotel iftara gelen konuklarına, hazırlamış olduğu beş farklı set mönüden kendi mönülerini oluşturabilme imkanı sunuyor. Swisotel’de iftar yapmak isteyenler tarhana çorbasından dana islim kebabına, Antep fıstıklı kadayıftan cevizli kabak tatlısına kadar değişik lezzetlerden tadabilecek. Swisotel’de Ramazan ayı boyunca iftarda canlı fasıl da olacak.

Ankara Hilton Oteli hazırladığı beş farklı iftar mönüsüyle konuklarının karşısına çıkacak. Ankara Hilton’un mutfağından dereotlu düğün çorbası, ızgara tavuk göğsü, sebzeli kuzu güveç, saray muhallebisi gibi birbirinden farklı yemekler çıkacak. Hilton hazırladığı beş farklı mönüde çay, kahve, meşrubat, meyve suyu da sunacak. Hilton’da iftar mönülerinin fiyatları 39 YTL ile 67 YTL arasında değişiyor.

Divan Hotel Moment Ankara, Türk-Osmanlı mutfağından değişik seçeneklerle iftar sofralarını süslüyor. Divan Hotel Moment Ankara’nın iftar mönüsünde hünkar beğendi, kuzu incik, Çerkez tavuğu, cevizli erişte, güllaç, baklava gibi lezzetler yer alıyor. Her hafta farklı bir yöre mutfağından yemekler sunacak olan Divan Hotel, Brasserie Restoran’da konuklarına Türk kahvesi, çay çeşitleri ve Divan Lokumu ikram edecek. Divan Hotel Moment Ankara’da iftara gelenler yemeklerini Klasik Türk Müziği eşliğinde yiyecek. Divan Otel Moment Ankara’da iftar mönüsünün fiyatı 49 YTL.

Ankara Aktif Metropolitan Hotel, zeytinyağlı, meze ve salata çeşitlerinden oluşan açık büfe mönüsünde her gün değişecek olan dört çeşit yöresel yemek, tel kadayıf, ekmek kadayıfı, cevizli güllaç ile konuklarına çeşitlilik sunuyor. Ankara Aktif Metropolitan Hotel’e gelen konuklar açık büfe mönülerin yanı sıra altı farklı set mönüden de istediklerini seçebilecekler.

Aktif Metropolitan Hotel’de açık büfe iftar mönü fiyatı 39 YTL, set mönü fiyatları 32 YTL- 38 YTL olarak belirlendi.

İstanbul’da da oteller iftar mönü fiyatlarını belirledi. Çırağan Palace Kempinski iftar mönüsünü Laledan ve Tuğra temasıyla sunuyor. Otelde ayrıca açık büfe iftar mönü ve Alakart mönü de yer alıyor. Laledan ve Tuğra mönülerinde ağırlıklı olarak Osmanlı mutfağından yemekler sunulacak. Açık büfe iftar mönü fiyatı 150 YTL, alakart mönü ise 165 YTL olacak.

Ritz Carlton Otel ise tavuk döner, et döner ve her gün değişen sulu yemek çeşitleriyle konuklarını ağırlayacak. Ritz Carlton Otel’deki bir başka seçenekse açık büfe olacak. Ayrıca Ritz Carlton konuklarına boza, salep ve dondurma ikram edecek. Ritz Carlton’da iftar mönü fiyatı 99 YTL olarak belirlendi.

Barcelo Eresin Topkapı semazen gösterisi ve iftar boyunca süren canlı fasılla konuklarını ağırlayacak. İftar mönü fiyatı 55 YTL olan Eresin Topkapı’da açık büfe yemekler olacak, meşrubat, çay ve kahve ikram edilecek.

İzmir’de Crowne Plaza Otel de Osmanlı ve Türk mutfağından oluşan açık büfe iftar yemekleriyle konuklarının karşısına çıkacak. Ramazan ayı boyunca fasıl müziği eşliğinde iftar yemekleri yenilecek. Crowne Plaza’da iftar mönü fiyatı 50 YTL olacak.

Movenpick Hotel iftara grup halinde gelenlere yüzde 10 indirim uyguluyor.33 YTL olan iftar mönüsü açık büfe yemeklerden oluşacak.