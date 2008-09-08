Patlıcanlı Zeytinli Makarna
Makarna severler Patlıcanlı Zeytinli Makarna tarifini mutlaka deneyin!
Sahrap Soysal
6 Kişilik
Hazırlama süresi 20 dakika
Pişirme süresi 20 dakika
MALZEME LİSTESİ
• 1 paket erişte makarna
(herhangi bir kısa boylu makarna türü de kullanabilirsiniz)
• 2 adet orta boy ince uzun kemer patlıcan
• 1 adet küçük boy kuru soğan
• 5 diş sarmısak
(pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış olmalı)
• 2 adet orta boy rendelenmiş domates
• 1 yemek kaşığı sirke
(elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz)
• 5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz
• 2 tatlı kaşığı kuru fesleğen
• 1 su bardağı dilimlenmiş (file) zeytin
• 1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri
(tulum peyniri ya da parmesan peyniri kullanabilirsiniz)
YAPILIŞI
• Patlıcanları alacalı yani, çizgili formda soyduktan sonra boylamasına dörde bölüp tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Acı tadının çıkması için bol tuzlu suda 30 dakika bekletip tekrar yıkayarak süzün.
• Diğer taraftan; zeytinyağını bir tavada kızdırıp sarmısağı ve yemeklik çok ince doğradığınız soğanları tavaya aktarın. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Suyu süzülmüş patlıcanı ve tuzu ekleyip sık sık karıştırarak 4-5 dakika daha kavurun.
• Sirkeyi, rendelenmiş domatesi, fesleğeni, kırmızı biberi ve 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip sosu kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp sıcakken zeytinleri ekleyerek kenarda bekletin.
• Diğer taraftan, makarnayı 10-12 su bardağı tuzlu suda haşlayıp süzün ve tekrar aynı tencereye aktarın.
• Makarna sıcakken, hazırladığınız zeytinli patlıcanlı sosu üzerine ekleyin ve karıştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip sıcak sıcak servise sunun.