Patlıcanlı Zeytinli Makarna

Sahrap Soysal

6 Kişilik

Hazırlama süresi 20 dakika

Pişirme süresi 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

• 1 paket erişte makarna

(herhangi bir kısa boylu makarna türü de kullanabilirsiniz)

• 2 adet orta boy ince uzun kemer patlıcan

• 1 adet küçük boy kuru soğan

• 5 diş sarmısak

(pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış olmalı)

• 2 adet orta boy rendelenmiş domates

• 1 yemek kaşığı sirke

(elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz)

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz

• 2 tatlı kaşığı kuru fesleğen

• 1 su bardağı dilimlenmiş (file) zeytin

• 1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

(tulum peyniri ya da parmesan peyniri kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

• Patlıcanları alacalı yani, çizgili formda soyduktan sonra boylamasına dörde bölüp tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Acı tadının çıkması için bol tuzlu suda 30 dakika bekletip tekrar yıkayarak süzün.

• Diğer taraftan; zeytinyağını bir tavada kızdırıp sarmısağı ve yemeklik çok ince doğradığınız soğanları tavaya aktarın. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Suyu süzülmüş patlıcanı ve tuzu ekleyip sık sık karıştırarak 4-5 dakika daha kavurun.

• Sirkeyi, rendelenmiş domatesi, fesleğeni, kırmızı biberi ve 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip sosu kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp sıcakken zeytinleri ekleyerek kenarda bekletin.

• Diğer taraftan, makarnayı 10-12 su bardağı tuzlu suda haşlayıp süzün ve tekrar aynı tencereye aktarın.

• Makarna sıcakken, hazırladığınız zeytinli patlıcanlı sosu üzerine ekleyin ve karıştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip sıcak sıcak servise sunun.