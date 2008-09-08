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    08.09.2008 - 15:15 |

    Patlıcanlı Zeytinli Makarna

    Makarna severler Patlıcanlı Zeytinli Makarna tarifini mutlaka deneyin!

    Patlıcanlı Zeytinli Makarna

    Sahrap Soysal

    6 Kişilik
    Hazırlama süresi 20 dakika
    Pişirme süresi 20 dakika

    MALZEME LİSTESİ

    • 1 paket erişte makarna
    (herhangi bir kısa boylu makarna türü de kullanabilirsiniz)
    • 2 adet orta boy ince uzun kemer patlıcan
    • 1 adet küçük boy kuru soğan
    • 5 diş sarmısak
    (pirinç tanesi büyüklüğünde doğranmış olmalı)
    • 2 adet orta boy rendelenmiş domates
    • 1 yemek kaşığı sirke
    (elma ya da üzüm sirkesi kullanabilirsiniz)
    • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz
    • 2 tatlı kaşığı kuru fesleğen
    • 1 su bardağı dilimlenmiş (file) zeytin
    • 1 su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri
    (tulum peyniri ya da parmesan peyniri kullanabilirsiniz)

    YAPILIŞI

    • Patlıcanları alacalı yani, çizgili formda soyduktan sonra boylamasına dörde bölüp tavla zarı formunda küp küp doğrayın. Acı tadının çıkması için bol tuzlu suda 30 dakika bekletip tekrar yıkayarak süzün.
    • Diğer taraftan; zeytinyağını bir tavada kızdırıp sarmısağı ve yemeklik çok ince doğradığınız soğanları tavaya aktarın. Orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Suyu süzülmüş patlıcanı ve tuzu ekleyip sık sık karıştırarak 4-5 dakika daha kavurun.
    • Sirkeyi, rendelenmiş domatesi, fesleğeni, kırmızı biberi ve 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip sosu kısık ateşte 10 dakika daha pişirin. Ocaktan alıp sıcakken zeytinleri ekleyerek kenarda bekletin.
    • Diğer taraftan, makarnayı 10-12 su bardağı tuzlu suda haşlayıp süzün ve tekrar aynı tencereye aktarın.
    • Makarna sıcakken, hazırladığınız zeytinli patlıcanlı sosu üzerine ekleyin ve karıştırın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip sıcak sıcak servise sunun.

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