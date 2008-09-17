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    17.09.2008 - 15:37 |

    Peynirli Bozburun Tatlısı

    Ramazan Bayramının yaklaştığı şu günlerde, tatlı tarifleri aramaya başadınız bile. Bayrama özel bir tatlı tarifi;

    Peynirli Bozburun Tatlısı

    Sahrap Soysal

    MALZEME LİSTESİ

    • 250 gr lor
    (tuzlu olmamalı)
    • 1 su bardağı un
    • ½ su bardağı irmik
    • 1 adet yumurta
    • 100 gr eritilip ılıtılmış bitkisel margarin
    • 1 çay kaşığı tepeleme karbonat
    • 1 paket vanilya
    • Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan çekilmiş ceviz içi
    (fındık ya da badem de kullanabilirsiniz)

    Şurup için;
    • 2 su bardağı su
    • 2,5 su bardağı tozşeker
    • 1 yemek kaşığı limon suyu

    YAPILIŞI
    • Lor, (kaliteli lor kullanmaya özen gösterin) un ve irmiği derin bir kaba koyun. Üzerine yumurtayı kırıp ılık yağı ilave edin. Karbonat, vanilya ve cevizi ekleyip yoğurmaya başlayın. Oldukça yumuşak ve çok hafifçe ele yapışan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun.
    • Fırın tepsisine fırın kağıdı yayın ya da tepsiyi 2-3 yemek kaşığı yağla yağlayın.
    • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp kopardığınız parçaları avuçlarınız arasında yuvarladıktan sonra üzerlerine hafifçe bastırıp tepsiye aralıklı olarak dizin.
    • Tatlıları 5 dakika önceden 160 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında 35-40 dakika, kenarları hafif sarı - kahverengi oluncaya kadar pişirip çıkarın.
    • Şerbeti hazırlamak için; su ve tozşekeri küçük bir tencereye aktarıp kısık ateşte, sık sık karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.
    • Kaynayınca limon suyunu ekleyip 2-3 dakika sonra ocaktan alın.
    • Soğuyan tatlıları derin bir kaba yerleştirip üzerine sıcak haldeki şurubu aktarın. Tatlıları arada sırada çevirerek şurubu iyice çekmesi için 2-3 saat bekletip servise sunun.

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