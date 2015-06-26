Pratik tava böreği

Malzemeler:

3 adet yufka,

Tereyağı

2 su bardağı süt



İçi İçin:

Peynir

1 tutam maydanoz



Yapılışı:



Maydanozları ince ince doğrayıp, beyaz peynirle maydanozu iyice karıştıralım.



İyice yağladığımız tavanın içine bir adet yufkayı, kenarları dışarıda kalacak şekilde serelim. Yufkanın üzerine küçük tereyağı parçaları ve bir miktar süt ilave edelim.Diğer 2 yufkayı küçük parçalara ayıralım ve çoğunu tavaya serelim.



Yeniden yufkaların üzerine süt ve tereyağı ilave edelim. Sonra peynirli maydanozlu karışımı serpelim.



Kalan yufkaları da peynirli maydanozlu harcın üzerine serelim. Tekrar süt ve tereyağı ilave edip, tavanın kenarından sarkan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatalım. Tava Böreğimizi arkalı önlü kısık ateşte kızarana kadar pişirip, servis yapalım.



Afiyet olsun









