Ramazan Ayı sahur menüsü 5
Seçtiğimiz lezzetli ve pratik yapımıyla sofralarınıza layık sahur menüsü...
Sahur menüsü şu şekilde;
Peynirli yumurta
Hibiskus şerbeti
Peynirli yumurtanın malzemeleri
4 tane yumurta
2 dilim lor peyniri ve beyaz peynir
3 yemek kaşığı sıvıyağ
tuz
pul biber
Peynirli yumurtanın yapılışı
Sıvı yağı kızdırın içine ezdiğiniz beyaz peyiri veya lor peynirini koyup eriyene kadar pişirin.
Eriyen peynirlerin üzerine yumurtaları kırın.
Tuz da ekleyip karıştırarak pişirin.
Servis ederken pul biber serpin.
Hibiskus şerbetinin malzemeleri
2 litre su
3-4 yemek kaşığı hibiskus
1 tatlı kaşığı karanfil
1 tarçın çubuğu
yarım limon
3 yemek kaşığı şeker
Hibiskus şerbetinin yapılışı
Büyük bir tencereye hibiskus, su, tarçın, karanfil ve bütün olarak yarım limonu koyup kaynatın.
Kaynamaya başladıktan 15-20 dakika sonra ateşi kısıp kaynatmaya devam edib.
Ocaktan aldıktan sonra tülbentle süzün ve şeker ekleyip karıştırın.
Oca sıcaklığına gelene kadar dışarda, sonrasında buzdolabında bekletin.
Soğuk servis edin.