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    28.06.2016 - 11:09 |

    Ramazan Ayı sahur menüsü 5

    Seçtiğimiz lezzetli ve pratik yapımıyla sofralarınıza layık sahur menüsü...

    Ramazan Ayı sahur menüsü 5

    Sahur menüsü şu şekilde;

    Peynirli yumurta
    Hibiskus şerbeti

    Peynirli yumurtanın malzemeleri

    4 tane yumurta
    2 dilim lor peyniri ve beyaz peynir
    3 yemek kaşığı sıvıyağ
    tuz
    pul biber

    Peynirli yumurtanın yapılışı

    Sıvı yağı kızdırın içine ezdiğiniz beyaz peyiri veya lor peynirini koyup eriyene kadar pişirin.

    Eriyen peynirlerin üzerine yumurtaları kırın.

    Tuz da ekleyip karıştırarak pişirin.

    Servis ederken pul biber serpin.


    Hibiskus şerbetinin malzemeleri

    2 litre su
    3-4 yemek kaşığı hibiskus
    1 tatlı kaşığı karanfil
    1 tarçın çubuğu
    yarım limon
    3 yemek kaşığı şeker

    Hibiskus şerbetinin yapılışı

    Büyük bir tencereye hibiskus, su, tarçın, karanfil ve bütün olarak yarım limonu koyup kaynatın.

    Kaynamaya başladıktan 15-20 dakika sonra ateşi kısıp kaynatmaya devam edib.

    Ocaktan aldıktan sonra tülbentle süzün ve şeker ekleyip karıştırın.

    Oca sıcaklığına gelene kadar dışarda, sonrasında buzdolabında bekletin.

    Soğuk servis edin.

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