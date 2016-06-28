Ramazan Ayı sahur menüsü 5

Sahur menüsü şu şekilde;

Peynirli yumurta

Hibiskus şerbeti

Peynirli yumurtanın malzemeleri

4 tane yumurta

2 dilim lor peyniri ve beyaz peynir

3 yemek kaşığı sıvıyağ

tuz

pul biber

Peynirli yumurtanın yapılışı

Sıvı yağı kızdırın içine ezdiğiniz beyaz peyiri veya lor peynirini koyup eriyene kadar pişirin.

Eriyen peynirlerin üzerine yumurtaları kırın.

Tuz da ekleyip karıştırarak pişirin.

Servis ederken pul biber serpin.



Hibiskus şerbetinin malzemeleri

2 litre su

3-4 yemek kaşığı hibiskus

1 tatlı kaşığı karanfil

1 tarçın çubuğu

yarım limon

3 yemek kaşığı şeker

Hibiskus şerbetinin yapılışı

Büyük bir tencereye hibiskus, su, tarçın, karanfil ve bütün olarak yarım limonu koyup kaynatın.

Kaynamaya başladıktan 15-20 dakika sonra ateşi kısıp kaynatmaya devam edib.

Ocaktan aldıktan sonra tülbentle süzün ve şeker ekleyip karıştırın.

Oca sıcaklığına gelene kadar dışarda, sonrasında buzdolabında bekletin.

Soğuk servis edin.