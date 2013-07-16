Ramazan ayında baş ve boyun ağrılarına dikkat

Ramazan ayında öncelikle baş ve boyun ağrıları olmak üzere birtakım kas, iskelet sistemi ağrılarının oluşmaması için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, ramazanın yaz aylarına denk gelmesi ve uzun süre aç ve susuz kalınması nedeniyle birtakım ağrıların görüldüğünü belirterek, “Hayatımızı daha kaliteli hale getirebilmek, Ramazan ayında bunları en aza indirgeyebilmek için çok basit tedbirlerle, rahat bir Ramazan ayı geçirmemiz mümkündür. Baş ve boyun ağrıları Ramazan ayında çok sık karşılaştığımız durumlardır. Özellikle gerilim tipi baş ağrıları, hipoglisemiden kaynaklanan birtakım ağrılar, tansiyondaki oynamadan kaynaklanan hipotansif baş ağrıları ile baş, boyun, kas ve iskelet sistemi ağrılarını özelikle tetikleneceğini düşünüyoruz” dedi. Sıcak bir yaz ayı geçirmemiz ve oruç süresinin uzun olması nedeniyle klimaların aktif çalışmasının, birtakım kas tutulmalarını artırdığını ifade eden Dr. Yanartaş, “Bunlara dikkat etmek için doğru beslenmemiz, klimayı çalıştırırken direkt karşısında oturmamamız, göz, ağız, burun ve göğüs bölgemize doğru klimayı çalıştırmamamız ve direkt altına oturmamamız gerekir. Tüm bunlara dikkat edersek daha rahat bir Ramazan geçirebiliriz” ifadelerini kullandı.



Sebze meyve tüketin



Uzun süreli açlıktan dolayı hipoglisemi ve tansiyonda oluşan değişikliklerin, baş ve boyun ağrılarına neden olduğunu vurgulayan Dr. Yanartaş, “Bu durumun oluşmaması için özellikle beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Ramazanda iftarı açar açmaz hemen karnımızı tıka basa doldurmamamız ve hamur işi gıdalardan uzak durarak meyve, sebze ve su tüketimine dikkat etmemiz gerekir. Ramazanda su alımı eksikliğinden dolayı böbrekler az çalıştığı için birtakım metabolikler vücutta birikir ve bu da birtakım kas, iskelet sistemi ağrılarına yol açar. Bundan dolayı oruç tutmadığımız zamanlarda mümkünse, bol su içerek susuzluğu takviye etmemiz, meyve suyu içmemiz, hazır gıdalardan ve pide gibi ağır yiyeceklerden uzak durmamız gerekir” şeklinde konuştu.



İftardan sonra yürüyüş şart



Midemizi biranda doldurmak yerine iki ana öğün veya iki ara öğün şeklinde bunun dengelenmesi gerektiğini kaydeden Dr. Yanartaş, “Özellikle orucu açtıktan bir saat kadar sonra kırk dakikalık yürüyüşler yapmamız çok uygun olacaktır. Ramazanda birdenbire ağır egzersiz, ağır spor yapmamamız gerekir. Bu da kalp ve damar sağlığımız için oldukça önemlidir. Kas iskelet sorunlarına girecek olursak, çok sıcak bir ay geçireceğimizden dolayı klimalara dikkat etmemiz daha rahat bir ramazan geçirmemizi sağlayacaktır” diye konuştu.