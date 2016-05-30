Ramazan ayını kilo almadan atlatmak mümkün mü?

Ramazan ayında kilo almaktan kaçınmak için çok yağlı, tuzlu ve tatlı besinlerden uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine besin değeri yüksek, hazmı kolay, mide-basırsak sisteminde uzun süre kalabilen meyve, sebze ve baklagillere yönelmeli. Ayrıca sıvı alımı çok önemlidir. Gün içinde az 1,5 litre su içilmesi gerektiğinden, uzun yaz günlerinde susuzluk baş gösterir ve sıvı kaybına bağlı şoklar geçirilebilir.

Sahur kahvaltıya benzer bir öğün olmalı. Olabildiğince sıvı alınmalı, bol miktarda su içilmelidir. Suyu bağlayacak çok tuzlu besinlerden kaçınılmalıdır. Sahurda sadece sıvı tüketilmemelidir. Özellikle tek öğünle oruç tutma hatasına düşmemek gerek. Çünkü 24 saatte bir yemek yemek yorgunluk, halsizlik ve anksiyeteye sebep olacaktır.

Protein içerikli besinlerin sindirilme süreci uzundur bu yüzden daha uzun süre tokluk hissedilmesine yol açar. Özellikle yumurtanın protein oranı yüksek olduğundan sahurda tercih edilmelidir. Bunun dışında süt, yoğurt, peynir de protein açısından zengindir. Yalnız bu besinlere karşı hassasiyetiniz varsa ve sizde gaz yapıyorsa tüketilmemeliler.

Bağırsak problemi olan kişiler çorbalarına yulaf ekleyebilirler ya da chia, keten tohumu veya kinoa da tüketmek isteyebilirler. Çok yağlı yemeklerden uzak durulmalı. Tatlı olarak sütlü tatlılar ve meyvelere ağırlık verilmeli.

Özellikle iftardan sonra hafif tempolu yürüyüşler sizi zinde tutacaktır.