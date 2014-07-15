Ramazan’da balığa olan talep arttı

Türkiye ortalamasının çok altında balık tüketen Erzurum’da, bu gelişmenin çok sevindirici olduğunu söyleyen Arş. Gör.Veysel Parlak özellikle Ramazan ayında sindirilmesinin kolay olması nedeniyle balık etinin tercih edildiğini söyledi.



Arş.Gör. Parlak, “Fakültemiz ürünlerinin kalitesinden dolayı marka değeri oldu ve taklit edilir hale geldi. Üretilen balıklar canlı ya da vakum paket olarak yalnızca tesislerimizde satılıyor. Bunun dışında herhangi bir noktaya satış için balık vermiyoruz.“ dedi.