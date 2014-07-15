BİST96.4710,66EURO7,360,66USD6,740,57ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Ramazan’da balığa olan talep arttı
    ABONE OL
    15.07.2014 - 15:22 |

    Ramazan’da balığa olan talep arttı

    Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsu Balıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinde canlı olarak satılan alabalık miktarı bir önceki aya göre yüzde 30 arttı.

    Ramazan’da balığa olan talep arttı

    Türkiye ortalamasının çok altında balık tüketen Erzurum’da, bu gelişmenin çok sevindirici olduğunu söyleyen Arş. Gör.Veysel Parlak özellikle Ramazan ayında sindirilmesinin kolay olması nedeniyle balık etinin tercih edildiğini söyledi.

    Arş.Gör. Parlak, “Fakültemiz ürünlerinin kalitesinden dolayı marka değeri oldu ve taklit edilir hale geldi. Üretilen balıklar canlı ya da vakum paket olarak yalnızca tesislerimizde satılıyor. Bunun dışında herhangi bir noktaya satış için balık vermiyoruz.“ dedi.

    Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zehirli gözleme yedirerek öldürdüler! Kızı ve iki kişi tutuklandı

    Zehirli gözleme yedirerek öldürdüler! Kızı ve iki kişi tutuklandı

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Sıradaki Haber