15.07.2014 - 15:22 |
Ramazan’da balığa olan talep arttı
Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsu Balıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinde canlı olarak satılan alabalık miktarı bir önceki aya göre yüzde 30 arttı.
Türkiye ortalamasının çok altında balık tüketen Erzurum’da, bu gelişmenin çok sevindirici olduğunu söyleyen Arş. Gör.Veysel Parlak özellikle Ramazan ayında sindirilmesinin kolay olması nedeniyle balık etinin tercih edildiğini söyledi.
Arş.Gör. Parlak, “Fakültemiz ürünlerinin kalitesinden dolayı marka değeri oldu ve taklit edilir hale geldi. Üretilen balıklar canlı ya da vakum paket olarak yalnızca tesislerimizde satılıyor. Bunun dışında herhangi bir noktaya satış için balık vermiyoruz.“ dedi.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.