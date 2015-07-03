Ramazanda ağız bakımı nasıl olmalıdır?

Ramazan ayında beslenme sisteminin değişmesi, 24 saat içinde tüketilen öğün miktarının azalması, oruç tutma zamanının çok uzun olması gibi nedenlerden dolayı ağız ve diş bakımına her zamankinden daha fazla özen göstermek gerekiyor.

Günlük periyodumuzdaki sabah akşam diş fırçalama alışkanlığının, ramazan ayı içerisinde sahur ve iftardan sonra yapılması ağızda bakterilerin üremesini engelliyor. Özellikle sahur sonrasında yapılan yeterli ve etkin bir temizlik ağızda hem çürük hem de kötü koku oluşumunu azaltıyor. Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, Ramazan Ayında ağız sağlığıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Oruç tutarken neden ağız kokusu meydana gelir?



Ağızda oluşan diş çürükleri, iltihaplar ağız kokusunu tetikleyen önemli unsurlardır. Ağız içinde yer eden bir bakteri üreyerek ağız kokusuna davetiye çıkarır. Eskiyen köprü ve protezler, gün geçtikçe gıda birikmesine yol açarak kötü kokulara neden olabilir.

Ağız kokusunun bir diğer nedeni olarak da üst solunum yolları enfeksiyonu ve mide rahatsızlıkları da gösterilebilir. Ağızdan nefes alınması ağız ve boğazı kurutarak bakterilerin üremesine elverişli bir ortam oluşturur. Bu durum tükürük salgısını da azaltarak durumu daha kötü hale getirir.

Ramazanda dişlerinizde çürük oluşmasına neden olan faktörler nelerdir?

Oruçlu olduğumuz zaman dilimi içerisinde çiğneme fonksiyonlarının az olması ağızdaki tükürük salgısının azalmasına neden olmaktadır. Tükürük miktarındaki azalma plak birikiminde artışa neden olur. Ramazan’da oruç tutarken yeme içme az olduğu için ağızda oluşan tükürük salgısı da düşük seviyededir.

İftar ve sahurda yenilen yemek sonrası ağızdaki asit-baz dengesi bozulur ve asit oranı artar. Özellikle sahurda yemek yenildikten sonra hemen yatıldığı için ağız içinde temizlenemeyen plaklar sebebiyle bakteri üretimi artış gösterir.

Sahurdan sonra fırçalanmayan dişlerde üreyen bakteriye bağlı olarak çürük artışı fazla olur. Ramazan ayında diğer aylardan daha fazla tatlı alımı ve akşam atıştırmaları fazla olduğu için bakteriler artarak çürük oluşumunu hızlandırmaktadır.

Diş çekimi ve diş tedavisi yapılabilir mi?

Anestezi yapılmadan uygulanan işlemlerde oruç bozulmaz. İşlem sırasında kişi ağzını temizlemek için kullandığı suyu yutmadığı sürece bir problem yaşanmaz.

İftar ve sahurdaki beslenmenin ağız ve diş sağlığına etkisi nedir?

Yemek yeme sayısı düştüğü için ağızdaki asit-baz oranı da buna bağlı olarak düşer. Böylece bakteri oluşumu artış gösterir. Oruç tutulmayan zamanlarda ara öğünler sayesinde ağız içindeki asit oranı düşerek denge sağlanmaktadır. Fakat oruçluyken ara öğün alma olmadığı için asit oranı artar. Ağızdaki asit oranını dengelemek için gün içerisinde ağız su ile çalkalanabilir.

Oruç tutarken dişler fırçalanabilir mi?

İftar ve sahur yemeklerinden sonraki ilk 20-30 dakika içinde bakteriler dişte çürümeye neden olabileceği için dişlerin fırçalanması gerekir. Oruçluyken diş fırçalamanın bir sakıncası yoktur. Bu din adamları tarafından defalarca tekrarlanmış ve diş fırçalamanın orucu bozan bir etkisinin olmadığı vurgulanmıştır.

Ramazanda ağız bakımı nasıl olmalıdır?

Oruç tutmadan önce olduğu gibi oruç tutarken de ağız ve diş sağlığımıza özen göstermeliyiz. Bunun için iftar ve sahurdan sonra dişler mutlaka özenle fırçalanmalıdır. Ramazan ayı boyunca dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de iyi bir şekilde fırçalanarak temizlenmesi gerekir. Ayrıca antiseptik gargaranın da kullanılması diş ve ağız temizliği açısından önemlidir.

Diş ipi kullanımı ve dilin fırçalanması da bakterilerin oluşumunu engelleme bakımından önemlidir. Sigara içmek ağız kuruluğuna neden olduğu için ağız kokusuna da neden olur. Bu nedenle iftardan ve sahurdan sonra sigara içenler mutlaka ağız bakımı yapmalıdırlar.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı

Dr. Çağdaş Kışlaoğlu