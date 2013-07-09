Ramazanda beslenme sıklığı 4 öğün olmalı

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, amazan ayında oruç tutan insanların çeşitli sağlık sorunları ve hava sıcaklığına bağlı gıda zehirlenmeleri ile karşılaşmamak için aldıkları ve tüketecekleri gıdalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Elmacıoğlu, şöyle konuştu:



"Ramazan ayında beslenme sıklığı 4 öğün olmalıdır. Oruç tutanlar beslenmelerini iftar açılışı, iftar yemeği, gece yatmadan önce bir ara öğün ve sahur yemeği şeklinde programlamalıdır. Vücudun yaklaşık 17 saat susuz kalacağı dikkate alınarak gerekli sıvı ihtiyacı da mutlaka karşılanmalıdır."



Hızlı yemek organizmayı etkiliyor



İftarda hızlı yemenin organizma üzerinde olumsuz etkiler yapacağını anlatan Elmacıoğlu, bu durumun insülin salınımını ve kan şekerini yükselttiğini, bunun da yorgunluk, uyku hali ve çarpıntı gibi rahatsızlıklara yol açabileceğini vurguladı.



Elmacıoğlu, iftarda ezanın okunmasının ardından hafif yiyeceklerle azar azar yenilerek orucun açılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İftarın açılmasının ardından esas yemeğe yaklaşık 1-1,5 saat sonra geçilmeli. Esas yemek, mevsim salatası, 1-2 dilim ekmek, bir kase çorba, küçük bir kase yoğurt veya bir bardak ayran olarak seçilmeli. Bunlar vücudun sıvı, vitamin, mineral ihtiyacını ve lif gereksinimini sağlar. Yemeklerde baharat fazla olmamalı, gereksiz ekmek veya hamur işi tüketilmemeli. Ramazanın karbonhidrat kaynağı pidenin tüketiminde de aşırıya kaçılmamalı. Sütlü tatlılar tercih edilmeli."



Sahura kalkmanın sağlık açısından önemli olduğuna değinen Elmacıoğlu, "Yemek yiyerek yatmak yerine sahura kalkıp yemek daha doğrudur" dedi.