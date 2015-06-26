BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Ramazan'da kan şekerine dikkat
    ABONE OL
    26.06.2015 - 14:26 |

    Ramazan'da kan şekerine dikkat

    Uzman Diyetisyen Duygu Çalışkan Oktay, ramazan ayında mısır şurubu kullanılan ürünler tüketilmesinin vücut direncini düşürebileceği gibi kilo artışını da tetikleyeceğini vurguladı.

    Ramazan'da kan şekerine dikkat

    Oktay, “ Nişasta bazlı şeker, mısır nişastasından elde edilir ve mısır şurubu (glikoz-fruktoz şurubu) olarak da adlandırılır. Mısır şurubu, kullanıldığı ürüne tat katması dışında raf ömrünü uzatmada, nem dengesini korumada, şekerlenmesini önlemede etkisi vardır” dedi.

    Kilo artışına dikkat

    Mısır şurubunun gazlı içecekler, meyveli yoğurtlar, baklava gibi şerbetli tatlılar, bisküvi ve her türlü unlu mamullerde kullanıldığını ifade eden Oktay, “ Bu tarz ürünler genelde yüksek kalori ve besin içeriği düşük olmasından dolayı boş kalori olarak adlandırdığımız sınıflandırmaya girer.

    Ramazan dönemi bireylerin besin gruplarından yeterli ve dengeli besin alımlarını kısıtladığı için mısır şurubu içeren ürünleri kullanmak kişinin vücut direncini azaltabileceği gibi, yüksek kalori içeriği ile kilo artışını da tetikleyebilir. Ramazan döneminde lif ve protein içerikli besinlerin ön planda tutulması gerektiği düşünülürse mısır şurubu kullanılan ürünlerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır” dedi.

    Kan şekerine dikkat

    Mısır şurubu bulunan ürünlerin kullanılmamasını belirten Oktay, “ Bireyler sahur da ve iftarda mısır şurubu kullanılan ürünleri tüketirlerse gün içinde karşılaşılan hipoglisemiler( kan şekeri) tetiklenebilir. Bunun nedeni mısır şurubu kullanılan ürünlerin mideden hızla emilmesidir.

    Mısır şurubu içeren içeceklerin yerine ayran, kefir, süt, tüketilebileceği gibi bisküvi yerine yulaf ezmesi veya leblebi, şerbetli tatlıların yerine sütlü tatlı tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber