Ramazan'da kiloya dikkat

Oruç tutmanın sağlıklı insanların metabolik dengesini değiştirmediği ve bu nedenle beslenmeye dikkat edilmemesi halinde Ramazan ayında fazla kilo alınabileceğini belirtildi. Ramazanda kilo almamak için dikkat edilmesi gereken beslenme şekilleri hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, “Mutlaka sahura kalkın. Sahur yemeklerini azar azar iyice çiğneyerek yiyin. Çiğ sebze domates, salatalık gibi yiyeceklere mutlaka sahurda yer veriniz. İftarda orucunuz hafif bir yemekle açın. Sebze yemekleri tüketin, ağır tatlılardan kaçının. Bol su için. İçeceğiniz su miktarı en az 1,5 litre olmalıdır. Azar azar, sık sık yiyin. Şeker hastaları için oruç tutmak son derece sakıncalı olabilir. Şeker hastaları azar azar ve sık sık yeme şekline dayanan bir beslenme rejimi uygularlar. Ramazanda ise uzun süre aç kaldıklarından şeker düşmesi sonucu hayati tehlikeler söz konusu olabilir. Vücudunda insülin yetersizliği ve şeker kullanımında dengesizlik olduğu için iftardan sonra hiperglisemi koması olabilir, felç veya ölüme neden olabilir” diyor.



Hamilelerinde görülebilecek hipoglisemi ve bayılmalarında bebek sağlığı açısından riskli olabileceğinin altını çizen uzmanlar, şu uyarılarda bulundu: “Emziklilerde:de sıvı alımı azalacağından süt salınımı etkiler,bebek yeterince anne sütü alamaz. 9 yaşın altındaki çocuklar, seyahatte olanlar, akli dengesi ve psikolojik durumu bozuk olanlar, çok yaşlı ve hasta olan insanlar, ağır kalp ve böbrek hastası olanlar, mide ülseri, safra kesesi iltihabı veya taşı olanlar, karaciğer yetmezliği olanlar ve ağır enfeksiyon geçirenlerde de oruç tutmak riskli olabilir”