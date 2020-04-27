Ramazan'da uykusuzluğa dikkat!

Günde en az 5 saat uyku gözleri koruyor

Her insanın günde en az 5 saat uykuya ihtiyacı vardır. Kişiden kişiye değişiklik gösterebilen uyku düzeni, gözleri korumada önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yetişkinlerin dinlenmesi için her gün 6-8 saat aralığında düzenli uyku uyumaları gerekir. Ancak günlük hayatın yoğunluğu içinde her gün aynı saatte uyumak mümkün olmayabiliyor. Bu durum sonunda vücut sistemi olumsuz etkilenerek baş ağrılarına, dikkatsizliğe ve yorgunluğa zemin hazırlıyor. Özellikle ramazan boyunca sahur nedeniyle uyku bölünmeleri yaşayacakların uygulayabileceği birkaç öneri bulunuyor. Bu öneriler ramazanda gözlerin korumasına yardımcı olarak, kişinin daha sağlıklı bir ramazan geçirmesine yardımcı oluyor.

Uyku öncesinde teknolojik cihazlardan uzak durun

Ramazan boyunca uykusuzluğun etkisini hafifletmek için önerilere uyarak göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.

1. Özellikle Ramazan döneminde gözleri korumak için günlük uyku ihtiyacının karşılanması ve uyku saatinin öne çekilmesi önem kazanıyor. Böylece gece uyanık kalınan sürenin tamamlanması sağlanıyor.

2. Sahur yaptıktan sonra en az 30 dakika bekleyip uyumaksa, uyku kalitesini artırıyor.

3. İftarda ya da sahurda uykuyu engelleyecek kadar aşırı ya da hazmı zor, ağır ve yağlı yemekler yememek önem taşıyor.

4. Ramazan boyunca göz kuruluğunu engellemek için, iftar ile sahur arasında bolca su tüketmek gerekiyor.

5. Gece karanlık ve mümkünse sessiz bir ortamda uyumak kaliteli bir uykunun kazanılmasına yardımcı oluyor.

6. Ayrıca uyku öncesinde de teknolojik cihaz kullanmaktan kaçınmak göz sağlığını koruyor.