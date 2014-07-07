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    07.07.2014 - 10:22 |

    Sahur imsak saatine yakın bir zamana ayarlanmalı

    Uzman Diyetisyen Nihal İlter, ramazan ayında beslenme önerilerinde bulundu.

    Sahur imsak saatine yakın bir zamana ayarlanmalı



    İlter yaptığı açıklamada, “Dini görevimizi yerine getirmek için oruç tutmaktayız. Bunun yanında insanların beslenme düzeninde de önemli ölçüde değişimler oluyor. İftar saatine kadar açlık hissetmemek adına çok yağlı besinler tüketilmemeli, ramazan ayında bireyler yaş,cinsiyet ve fiziksel aktivitelerine göre gereken enerjiyi depolamaktalar. Sağlığın ramazan ayında korunması için düzenli ve yeterli beslenmeye devam etmek gerekir."dedi.

    İlter ayrıca: "Sıcak havalarda oruç tutarken dikkat edilmesi gereken tok besin gurubu malzemeleri tüketilmeli ve gerekli oranda alınmalı sahur ve iftar olmak üzere iki öğün en az iki kere de ara öğün olmalı porsiyonlarımız azar azar ve yavaş tüketilmeli oruç tutanlar mutlaka sahur yapmalı sahur zamanı da imsak saatine yakın bir zamana ayarlanmalı ki kan şekeri seviyesi dengeli olsun. Sahur da kahvaltı şeklinde beslenme tavsiye ediyoruz. Aşırı yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durmalıyız” şeklinde konuştu.

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