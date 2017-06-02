Sahurda 1 avuç turna yemişi çok faydalı

Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında sofralara renk geldi. Her gün ayrı bir heyecanla araştırılan birbirinden lezzetli tarifler, sahur ve iftar sofralarını süslemek için resmen sıraya girdi. Akşama doğru etrafa yayılan pide kokusu eşliğinde iftarı beklerken beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri porsiyonların büyüklüğüdür. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek isteyenler için sahurda ve iftarda alınan porsiyonlara çok dikkat etmek gerekmektedir.

Özellikle Ramazan’ın yaz aylarına denk gelmeye başlamasıyla birlikte uzayan oruç süresinde yaşanan açlığın yanında, vücudun gün içinde ihtiyaç duyduğu su tüketimi de önlem alınması gereken önemli noktalardan biri haline gelmiştir.

Hülya Çağatay’dan Sahur Önerisi

Tel Aviv Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin yapmış olduğu çalışmalara göre, cranberry (turna yemişi) tüketimi, bakteri tutunmasını engelleyici işlevi sayesinde, aynı idrar yolu enfeksiyonu rahatsızlıklarında olduğu gibi ağız içinde de bakteri oluşumunu engelleyebiliyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hülya Çağatay; “Ramazan ayında sıkla yaşanan sorunlar az su içme ve uzun süreli açlık nedeniyle ağız kokusu ve idrar yolları hassasiyetidir. Cranberry (turna yemişi) içeriğindeki etken maddeler nedeniyle doğal bir antibiyotik gibidir. Ağız kokusuna ve idrar yolları sorunlarına karşı koruyucu etki gösterebilir.

Her sahurda tüketeceğiniz 1 avuç cranberry (turna yemişi) ağızda veya idrar yollarında oluşabilecek zararlı bakterilerin tutunmasını önleyebileceği için koruyucu etki gösterebilir. Özellikle cranberry (turna yemişi) ile yapacağınız şekersiz kompostolar ve şuruplar çok daha olumlu etkiye sahip olacaktır.

Şurup için; 500 gram cranberry’i (turna yemişi) 2 litre suda kaynatın ve sonrasında blenderdan geçirip şıra haline getirin. Her gün sahurda 1 bardak için.

Ev yapımı ramazan pidesi tarifi