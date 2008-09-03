Sheraton Ankara'da geleneksel tatlar

• Brasserıe one ramazan açık büfesinde binbir çeşit tadı birarada sunan sheraton Ankara’da, tasavvuf müziğinden, özel kıyafeti ve ibriği ile şerbetçiye kadar Ramazan’a özgü geleneksel keyifler misafirler ile buluşacak...

• Zengin seçenekleri ve özenli servis anlayışı ile ramazan ayı boyunca iftardan sahura kadar konuklarını ağırlacak olan Sheraton Hotel & Honventıon Center Ankara’da Ramazan keyfi, iftar sonrası maniler ile şenlenecek…

Brasserie one’da sunulan zengin iftar büfesi ardından çaylar, kahveler yudumlanırken, iftar keyfi, özel olarak hazırlanan maniler ile devam edecek… Bu tatlı sürprizin yanında ramazan ayına özel olarak hazırlanan dekor, ay boyunca her akşam devam edecek tasavvuf dinletisi, her akşam farklı bir çeşitte sunacağı şerbeti, özel kıyafeti ve ibriğiyle şerbetçi; unutulan geleneksel tatlar iftar için sheraton’ı tercih edenleri bekleyecek.

Sheraton Hotel & Convention center ankara ramazan’a özgü hazırladığı bu enfes tatları, özel bölümü brasserie one geniş lezzet yelpazesine sahip açık büfe iftar sofraları ile sunarken, iftar yemeğini dostları ya da iş arkadaşları ile beraber bir şölene dönüştürmeyi arzu eden misafirlerine de, 20 ile 1300 kişi arasında değişen gruplar için grand ballroom ve bağlantılı salonlarda özel hazırlanmış mönüler eşliğinde toplu iftar yemeği imkanı da sunacak.

Bu geleneksel keyiflerin yanı sıra ramazan ayına özel olarak hazırlanan hurmadan, pastırmaya türk mutfağına has iftariyelikler, dumanı tüten çorbalar, sebzeli orman kebabı, tavuklu hünkar beğendi, mantarlı tavuk kavurma, kuzu el basan tava, tas kebabı gibi çeşit çeşit ana yemek seçeneklerinden oluşan zengin iftar menüsü ile ramazan sofralarının keyfi de misafirlere doyasıya yaşatılacak.

Sheraton Hotel & Convention Center Ankara, bütün bu ramazan’a özgü seçkin hizmet yelpazesinin yanı sıra, her gece özenli oda servisi ile de dileyen tüm konuklarını gecenin çorbası ve böreği eşliğinde geleneksel sahur lezzetleri ile buluşturacak.

Sheraton Hotel & Convention Center ankara’da brasserie one iftar açık büfesi kişi başı 64.00 ytl olup gruplar için özel iftar menüleri kişi başı 52.00 ytl’den başlamaktadır. (fiyatlara sınırsız meşrubat, taze meyve suları, ayran, çay, kahve ve kdv dahildir.)

brasserie one rezervasyonları için 457 60 00 / 5234

grup rezervasyonları için mesai saatleri içinde 457 60 80



