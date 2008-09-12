Sheraton Voyager'da Ramazan!

Sizlere, Ramazan davetlerini Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle gerçekleştirebileceğiniz keyifli bir ortam sunuyor.

İftar saatlerini Sheraton Voyager’da geçirmek isteyenler için, ünlü ‘mutfak ustası’ Şef Sami Kahrıman yönetimindeki mutfak ekibi tarafından hazırlanan muhteşem iftar menüleri oldukça zengin. İftar saatlerini aile veya iş arkadaşları ile geçirmek isteyenler için, Ramazan sofralarına uygun zengin açık büfede sunulan Osmanlı ve Türk mutfağı, bunun yanısıra dünya mutfağından da seçilmiş rafine lezzetler Panoromic Restaurant’ında beğeninize sunuluyor.

Diğer yıllardan farklı olarak, bu sene yenilenen geniş banquet salonlarına sahip Sheraton Voyager Antalya, 20 ile 600 kişi arasında verilebilecek özel iftar yemeklerine, büyük davetlere, iş toplantılarına ve gruplara yönelik olarak birbirinden lezzetli ve uyumulu altı farklı menü alternatifi sunuyor. Gelen konuklara sunulan altı farklı menü fiyatları kişi başı 48-55 YTL arasında değişiyor. Menü fiyatına limitsiz çay, filtre kahve ve şerbet çeşitleri dahil ediliyor.