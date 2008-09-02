02.09.2008 - 16:38 |
Şirketlere özel iftar davetleri
Hotel Bostancı Prenses'de dilerseniz dostlarınızı, iş arkadaşlarınızı veya misafirlerinizi, özel iftar mönüleri eşliğinde ağırlayabilirsiniz.
Ramazan özel iftar sofrası
İFTARİYE TABAĞI ( 13 LEZİZ ÇEŞNİ )
Hurma,Bal,Reçel,Tereyağ,Beyaz peynir,Kaşar peynir,
Tulum peyniri,Siyah zeytin,Yeşil Zeytin,Pastırma,Sucuk,Domates,Salatalık
ÇORBA KAZANINDAN
Süzme Mercimek çorba veya Ezogelin çorba veya Naneli Yayla çorba
ARA SICAK
Paçanga Böreği, Peynirli tepsi böreği , Sebzeli talaş böreği,veya Su böreği
SALATA ÇEŞİTLERİMİZDEN
Mevsim salata veya Yeşil salata veya Çoban salata
ANA YEMEK
Soya soslu Piliç , Hünkar beğendi , Püreli Tas Kebabı veya Mantarlı Çoban Kavurma , Sahanda kaşarlı ve Mantarlı Köfte
TATLI VE MEYVE
(Ramazan’a özel, hamurlu ,sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri )
Limitsiz meşrubat ve demleme çay, yemek sonrası kahve servis edilir.
Kişi başı fiyatı : 28 .00 YTL ‘dır.