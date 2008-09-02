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    HaberlerRamazan Haberleri Şirketlere özel iftar davetleri
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    02.09.2008 - 16:38 |

    Şirketlere özel iftar davetleri

    Hotel Bostancı Prenses'de dilerseniz dostlarınızı, iş arkadaşlarınızı veya misafirlerinizi, özel iftar mönüleri eşliğinde ağırlayabilirsiniz.

    Şirketlere özel iftar davetleri

    Ramazan özel iftar sofrası


    İFTARİYE TABAĞI ( 13 LEZİZ ÇEŞNİ )

     Hurma,Bal,Reçel,Tereyağ,Beyaz peynir,Kaşar peynir,
    Tulum peyniri,Siyah zeytin,Yeşil Zeytin,Pastırma,Sucuk,Domates,Salatalık

     ÇORBA KAZANINDAN
     Süzme Mercimek çorba veya Ezogelin çorba veya Naneli Yayla çorba

    ARA SICAK
     Paçanga Böreği, Peynirli  tepsi  böreği , Sebzeli talaş böreği,veya Su böreği


    SALATA ÇEŞİTLERİMİZDEN

    Mevsim salata veya Yeşil salata veya Çoban salata

    ANA YEMEK

    Soya soslu Piliç  ,  Hünkar beğendi  ,  Püreli Tas Kebabı veya Mantarlı Çoban Kavurma , Sahanda  kaşarlı ve Mantarlı Köfte

    TATLI VE MEYVE

    (Ramazan’a özel, hamurlu ,sütlü tatlılar ve mevsim meyveleri )

    Limitsiz meşrubat ve demleme çay, yemek sonrası  kahve servis edilir.

    Kişi başı fiyatı : 28 .00 YTL ‘dır.


    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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