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    19.06.2015 - 10:08 |

    Susuzluğu gidermek için neler yapılabilir?

    17 saatlik açlık ve susuzluğun söz konusu olduğu Ramazan’da iftarla sahur arasında susuzluğunuzu gidermek için neler yapabileceğinizi Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’ndan öğrendik…

    Susuzluğu gidermek için neler yapılabilir?

    Su: İftarla sahur arasında en az 2,5-3 litre su için.

    Ayran: Sudan sonra ikinci alternatif olan ayranı; tansiyon düşüklüğü, halsizlik gibi durumlarda tüketebilirsiniz.

    Ancak kalorisiz değildir ve tuz içerir. Bu nedenle su dururken ayran içmeyi de tercih etmeyin.

    Meyve suyu: Özellikle erik, vişne gibi taze mevsim meyvelerinden az şeker veya pekmezle hazırlanan meyve suyu ya da kompostolar uzun süreli su ihtiyacınızı karşılar. Hazır, paketli meyve sularını tercih etmeyin.

    Çay ve kahve: Çay aslında flavonoid adı verilen hücrelerin zarar görmesini engelleyen antioksidanlar içerir.

    Yapılan çalışmalar gösteriyor ki taze meyve sebze tüketimi yeterli olmayan bir toplum olduğumuz halde düzenli çay tükettiğimiz için kanser dahil birçok hastalığa karşı antioksidanlar içeren bir bağışıklığa sahibiz.

    Ancak yine de diüretik, yani su kaybettirici özelliğe sahip, çay ve kahve tüketiminde dikkatli olun. Fazla çay ve kahve tüketimi vücudunuzu susuz bırakmanıza da neden olabilir. Bu nedenle her çay ya da kahve içtiğinizde yanında mutlaka bir bardak su için.

    Madensuyu: Mineraller içerse de yüksek sodyum içeriği nedeniyle iftarda sonra bir tane içilmesi gün içerisinde susuzluk ve terle kaybettiğimiz mineralleri yerine koyabilmemiz için yeterlidir. Hatta madensuyuyla yapılan ayran ya da cacık da susuzluk hissinizi azaltırken aynı zamanda bel bölgenizi inceltmenize yardımcı olabilir.

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