Tüm besin grupları dengeli tüketilmeli

Toktay, “Sahurda ağır yemekler yerine kahvaltılık besinlerin tercih edilmesi daha uygundur. Peynir çeşitleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi protein içeriği yüksek olan besinler mideyi daha geç terk ettiği için tokluk süresini uzatır. Ramazan ayında sıklıkla yaşanan problemlerden biri de kabızlıktır. Sahurda ve iftarda mutlaka lifli gıdalar tüketilmelidir. Bunun yanı sıra yoğurt, ayran ve cacık tüketimi de içerisindeki yararlı bakteriler nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Çiğ sebze (söğüş) ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Kayısı, erik, hurma gibi bağırsak çalışmasına yardımcı meyveler tüketilebilir. Sahurda tüketilecek 2-3 adet ceviz, 8-10 adet badem-fındık vb. hem e vitamini alımını hem de tokluk hissini arttırır.” dedi.



Sahurda ve iftardan sonra yatana kadar olan sürede mutlaka bol su tüketilmesi gerektiğini söyleyen Toktay, iftarda başlangıç olarak çorbanın en uygun besin olduğunu ifade etti. Toktay “Çorbanın ardından iftariyelik peynir, zeytin, hurma vb. tüketildikten sonra yemeğe 15-20 dk. bir mola verilmelidir. Yemeklerin ara verilmeden hızlı bir şekilde tüketilmesi kan şekerinin çok hızlı yükselmesine sebep olur. Ayrıca fazla besin tüketilebileceği için reflü riski de artabilir. Verilen molanın ardından et veya etli sebze yemeği, bulgur pilavı – esmer pirinç pilavı, salata – zeytinyağlı sebze yemeği tüketilebilir. Özellikle yağda kızartılmadan, kavrulmadan hazırlanmış yemekler tüketilmelidir. Çok yapılan yanlışlardan biri iftarda asitli içecek tüketmektir. Asitli içecekler mideye zarar verir. Bu nedenle asitli içecekler yerine ayran – cacık – az şekerli limonata veya meyve kompostoları tercih edilmelidir.” diye konuştu.



İftardan iki saat sonra meyve ve süt grubu gıdaların tüketiminin uygun olacağını söyleyen Toktay, meyve tüketiminin hemen ardından yapılacak olan süt grubu besin tüketiminin kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyeceğini ifade etti. Ayrıca, şerbetli tatlılar yerine haftada 1-2 gün sütlü tatlı tüketilebileceğini belirtti.