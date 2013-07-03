BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Tüm besin grupları dengeli tüketilmeli
    ABONE OL
    03.07.2013 - 11:28 |

    Tüm besin grupları dengeli tüketilmeli

    Beslenme Danışmanı Diyetisyen Esra Baş Toktay, Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili olarak bilgi verdi.

    Tüm besin grupları dengeli tüketilmeli

    Toktay, “Sahurda ağır yemekler yerine kahvaltılık besinlerin tercih edilmesi daha uygundur. Peynir çeşitleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi protein içeriği yüksek olan besinler mideyi daha geç terk ettiği için tokluk süresini uzatır. Ramazan ayında sıklıkla yaşanan problemlerden biri de kabızlıktır. Sahurda ve iftarda mutlaka lifli gıdalar tüketilmelidir. Bunun yanı sıra yoğurt, ayran ve cacık tüketimi de içerisindeki yararlı bakteriler nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Çiğ sebze (söğüş) ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Kayısı, erik, hurma gibi bağırsak çalışmasına yardımcı meyveler tüketilebilir. Sahurda tüketilecek 2-3 adet ceviz, 8-10 adet badem-fındık vb. hem e vitamini alımını hem de tokluk hissini arttırır.” dedi.

    Sahurda ve iftardan sonra yatana kadar olan sürede mutlaka bol su tüketilmesi gerektiğini söyleyen Toktay, iftarda başlangıç olarak çorbanın en uygun besin olduğunu ifade etti. Toktay “Çorbanın ardından iftariyelik peynir, zeytin, hurma vb. tüketildikten sonra yemeğe 15-20 dk. bir mola verilmelidir. Yemeklerin ara verilmeden hızlı bir şekilde tüketilmesi kan şekerinin çok hızlı yükselmesine sebep olur. Ayrıca fazla besin tüketilebileceği için reflü riski de artabilir. Verilen molanın ardından et veya etli sebze yemeği, bulgur pilavı – esmer pirinç pilavı, salata – zeytinyağlı sebze yemeği tüketilebilir. Özellikle yağda kızartılmadan, kavrulmadan hazırlanmış yemekler tüketilmelidir. Çok yapılan yanlışlardan biri iftarda asitli içecek tüketmektir. Asitli içecekler mideye zarar verir. Bu nedenle asitli içecekler yerine ayran – cacık – az şekerli limonata veya meyve kompostoları tercih edilmelidir.” diye konuştu.

    İftardan iki saat sonra meyve ve süt grubu gıdaların tüketiminin uygun olacağını söyleyen Toktay, meyve tüketiminin hemen ardından yapılacak olan süt grubu besin tüketiminin kan şekerinin hızlı yükselmesini engelleyeceğini ifade etti. Ayrıca, şerbetli tatlılar yerine haftada 1-2 gün sütlü tatlı tüketilebileceğini belirtti.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber