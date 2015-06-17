17.06.2015 - 12:01 |
Yoğurtlu havuç kızartması
Havucun ve yoğurdun besleyici değerinden yoğurtlu havuç kızartması ile faydalanabilirsiniz.
Malzemeler:
5-6 adet orta boy havuç
3-4 diş sarımsak
2 bardak yoğurt
1 kase çekilmilş ceviz
2 kaşık zeytinyağı
Karabiber, tuz, nane
Yapılışı:
Havuçları temizledikten sonra rendeleyin. Zeytinyağında havuçları kızartın ve sonrasında içerisine ceviz ekleyip soğuması için bekleyin.
Havuçlu karışım soğurken ezilmiş sarımsaklar ile yoğurdu karıştırın.
Soğuyan havuç kızartmasına yoğurdu ekleyin ve üzerine dilediğiniz baharatları serperek servis yapın.
Yoğurtlu havuç kızartması buzdolabında beklediğinde lezzeti artmaktadır.
Afiyet olsun