Zeytinli pankek tarifi ve sahur özel menüsü

Zeytinli pankek malzemeleri:



1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

Yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

5 çorba kaşığı zeytin ezmesi

2 su bardağı un



Zeytinli pankek yapılışı:



Yoğurt, yumurta ve sıvı yağı çırpın. Zeytin ezmesi, kabartma tozu, tuz ve unu da ekleyip karıştırın. Kekten biraz daha katı bir hamur elde edince yapışmaz yağsız bir tavaya bir kaşık dökerek orta ateşte çevirerek pişirin.





Sebzeli omlet malzemeleri:



2 adet yumurta

Küp küp doğranmış biber

Küp küp doğranmış domates

1 çorba kaşığı peynir

İnce kıyılmış yeşil soğan

Tuz

Karabiber



Sebzeli omlet yapılışı:



Büyük boy bir kupanın içini zeytinyağıyla kaplayın. Yumurtaları çırpın ve içine tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Kupaya omlet karışımını koyup mikrodalgada 1 dakika pişirin. Karıştırdıktan sonra 1-2 dakika daha pişirin.