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    30.06.2016 - 16:54 |

    Zeytinli pankek tarifi ve sahur özel menüsü

    Sahur için seçtiğimiz tok tutan, sağlıklı ve lezzetli tarifler...

    Zeytinli pankek tarifi ve sahur özel menüsü

    Zeytinli pankek malzemeleri:

    1 su bardağı yoğurt
    2 adet yumurta
    Yaklaşık 1 çay bardağı sıvı yağ
    1 paket kabartma tozu
    1 çay kaşığı tuz
    5 çorba kaşığı zeytin ezmesi
    2 su bardağı un

    Zeytinli pankek yapılışı:

    Yoğurt, yumurta ve sıvı yağı çırpın. Zeytin ezmesi, kabartma tozu, tuz ve unu da ekleyip karıştırın. Kekten biraz daha katı bir hamur elde edince yapışmaz yağsız bir tavaya bir kaşık dökerek orta ateşte çevirerek pişirin.

    Zeytinli pankek tarifi ve sahur özel menüsü

    Sebzeli omlet malzemeleri:

    2 adet yumurta
    Küp küp doğranmış biber
    Küp küp doğranmış domates
    1 çorba kaşığı peynir
    İnce kıyılmış yeşil soğan
    Tuz
    Karabiber

    Sebzeli omlet yapılışı:

    Büyük boy bir kupanın içini zeytinyağıyla kaplayın. Yumurtaları çırpın ve içine tüm malzemeleri ekleyip karıştırın. Kupaya omlet karışımını koyup mikrodalgada 1 dakika pişirin. Karıştırdıktan sonra 1-2 dakika daha pişirin.

    Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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