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    HaberlerŞiirler Haberleri Lavinya şiiri - Özdemir Asaf
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    23.02.2021 - 15:39 |

    Lavinya şiiri - Özdemir Asaf

    Özdemir Asaf'ın Lavinia şiirini bilmeyen yoktur. 'Adını gizleyeceğim sen de bilme Lavinia' dizeleriyle gönüllerde yer eden bu şiire ilham olan bu gizli kadını hiç merek ettiniz mi? Bu şiirin ortaya çıkış hikayesini irdeleyince içinden muazzam bir aşk hikayesi yatar. Lavinya şiirinin ithaf edildiği kadın rivayete göre Mevhibe Meziyet Beyat'tır. İşte Lavinya şiirinin sözleri

    Lavinya şiiri - Özdemir Asaf

    LAVİNYA

    Sana gitme demeyeceğim.
    Üşüyorsun ceketimi al.
    Günün en güzel saatleri bunlar.
    Yanımda kal.

    Sana gitme demeyeceğim.
    Gene de sen bilirsin.
    Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
    İncinirsin.

    Sana gitme demeyeceğim,
    Ama gitme, Lavinia.
    Adını gizleyeceğim
    Sen de bilme, Lavinia.

    ÖZDEMİR ASAF

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