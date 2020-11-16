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    16.11.2020 - 17:28 |

    Sessiz Gemi Şiiri - Yahya Kemal

    Türk edebiyatı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biridir Yahya Kemal Beyatlı. "Sessiz Gemi" isimli şiiri ise Türk edebiyatının en içten, en samimi şiirlerinden birisidir. Öyle ki bu şiir sadece dizelerde kalmamış aynı zamanda pek çok sanatçı tarafından da bestelenmiştir. İşte Yahya Kemal Beyatlı'nın "Sessiz Gemi" şiiri.

    Sessiz Gemi Şiiri - Yahya Kemal

    Türk edebiyatının en saygın şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın hasret, özlem ve umutsuzca kaleme aldığı bu dizeler bugün hala edebiyat severler tarafından yoğun ilgi görüyor.

     

    SESSİZ GEMİ

    Artık demir almak günü gelmişse zamandan
    Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

    Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
    Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

    Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,
    Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli,

    Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu!
    Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

    Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;
    Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

    Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden,
    Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

    YAHYA KEMAL BEYATLI

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