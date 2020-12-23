AK Parti'li Çalık'tan Kılıçdaroğlu'na 'şehit ailesine verilen maaş' yanıtı

Çalık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun terör saldırılarında şehit olanların ailelerine 121'er lira maaş verildiği iddialarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

"Klasik bir CHP yalanı ve Kemal Kılıçdaroğlu iftirasıyla karşı karşıya olduklarını", iddia sahibinin iddiasını ispatla yükümlü olduğunu belirten Çalık, "Ancak ana muhalefet lideri, ispatlamak şöyle dursun, önüne gelen her bilgi notunu incelemeden, irdelemeden 'ya tutarsa' diyerek ortaya atmaya alışık olduğu için doğruyu söylemek bir kez daha bizlere düşmektedir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bütçe görüşmelerinde, terör saldırısında şehit olan bir polisin babasına 121 lira 96 kuruş aylık bağlandığı yönündeki sözlerini hatırlatan Çalık, Kılıçdaroğlu'nun büyük bir yalan ve skandala imza attığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, Genel Kuruldaki görüşmede gösterdiği makbuzun şehit polisin babasına ait olmadığının altını çizen Öznur Çalık, "Bu hadisenin neresini düzeltelim? Hz. Davut değil, Hz İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil, Cebrail, keçi değil koç. Yani neresinden tutarsanız tutun elinizde kalan bir Kılıçdaroğlu yalanıyla karşı karşıyayız. Türkçede doğru konuşmayana 'yalancı', CHP'de ise 'genel başkan' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Çalık, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda kendisini hedef haline getiren açıklamalar yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalar yaptığını anımsatan Çalık, şöyle devam etti:

"Ben de bir kez daha Sayın Kılıçdaroğlu rahat anlasın diye çocuğa anlatır gibi anlatacağım. Her şeyden önce aziz şehitlerimizi siyasete malzeme yaptığı için Kılıçdaroğlu milletimizden ve şehit ailelerimizden özür dilemeli. Şehitlerimiz ve gazilerimiz siyaset üstüdür, yerleri de başımızın üstündedir. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmamızı sorgulamak kimsenin haddi değildir.

Taciz ve tecavüz vakalarıyla çalkalanan, skandalların partisi CHP'nin gündemi değiştirmek için şehitlerimizi kullanmasına bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.

Yalan kötüdür. Bu yalan, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz üzerinden söyleniyorsa daha kötüdür. Bu yalan, eğer Meclis kürsüsünden bir genel başkan tarafından söyleniyorsa çok daha kötüdür. Hele de bu yalan, kurnazlıkla örtbas edilmeye çalışılıyorsa çok çok daha kötüdür."

"ÇARK ETTİ"

Öznur Çalık, Kılıçdaroğlu'nun, 7 Aralık'taki bütçe görüşmelerinde sarf ettiği "şehit polis babası" ifadesinden dünkü CHP Grup Toplantısı'nda çark ettiğini vurgulayarak, "polis" ifadesini kullanmadığına dikkati çekerek, "Yalanların ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Sayın Kılıçdaroğlu, acil olarak çıkıp 'ben polis demiştim ama yanlış söylemişim, yanılmışım' demelidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun hem milletten hem şehit yakınlarından hem de kendisinden özür dilemesini isteyen Çalık, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin yalandan, iftiradan, taciz, tecavüz gibi skandallardan fırsat buldukça yapmaları gereken şey ise bolca sosyal devlet dersi çalışmaktır. Bu dersi AK Parti olarak biz kendilerine vermeye hazırız." dedi.

"TERÖR MAĞDURLARINA İSTİHDAM HAKKI VERDİK"

Terör mağdurlarına yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çok önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan Çalık, 2004 yılında tarihte ilk kez terör mağduru sivillerin yakınlarına nakdi tazminat bağlandığını, 2012 yılında kamuda istihdam hakkı verildiğini, 2013'te de terör mağdurlarına aylık bağlanmasını sağladıklarını kaydetti.

Şehit polis ailelerine 6 bin 150 lira, terör mağduru sivillerin ailelerine de bin 467 lira aylık bağlandığını belirterek, Çalık, şöyle konuştu:

"Kılaçdaroğlu dahil isteyen herkes bu belgeleri SGK'den alabilir. Hesap bu kadar net biçimde ortadayken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmaktır. Ama biz yaptırmayız. Kılıçdaroğlu, şehitlerimizi ağzına alacak en son kişilerden biridir. Ne şehitlerimiz ne şehit yakınlarımız ne de gazilerimiz Kılıçdaroğlu'nun umurunda değildir. Eğer birazcık umurunda olsaydı, koskoca CHP'yi, Atatürk'ün CHP'sini şehitlerimizin katili terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile kol kola sokmazdı. CHP'yi HDP'leştirmezdi. Bugün CHP; PKK'nın, DHKP-C'nin, FETÖ'nün ve Türkiye düşmanı tüm merkezlerin son umudu ve son kalesi haline gelmiştir. Kılıçdaroğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır.

Sayın Kılıçdaroğlu illa bir şeylerin hesabını sormak istiyorsa gitsin, iş birlikçisi HDP'ye dağa kaçırılan çocukların hesabını sorsun. İlla hesap soracaksa, 40 yıldır terörle mücadele için harcamak zorunda kaldığımız 500 milyar doların hesabını sorsun. Eren'in, Yasin'in, Necmettin öğretmenin, Aybüke öğretmenin, Muhammed Fatih Safitürk kaymakamımızın hesabını sorsun. İlla hesap soracaksa, üzerinden siyaset yapmak istediği ve gündeme getirdiği 19 yaşındaki tıp öğrencisi Berkay'ımızın canının hesabını PKK'ya sorsun, onun siyasi uzantısı HDP'ye sorsun. Biz soruyoruz, sormaya devam edeceğiz. Bütün terör örgütlerinin başına ateş olup yağmaya, her birini cehennem azabıyla yakmaya devam edeceğiz."

Öznur Çalık, bugüne kadar şehitleri, şehit yakınlarını ve gazileri siyasete alet etmediklerini, şehitlerin emanetlerine bugüne kadar nasıl sahip çıktılarsa bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.